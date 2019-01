Prohíbe Morelos venta de gasolina en garrafas

Cd. de México.

Protección Civil de Morelos restringió la venta de gasolina en garrafas ante el éxodo de automovilistas de la Ciudad de México a Cuernavaca en busca de estaciones de servicio abastecidas y sin aglomeraciones.

No obstante, se indicó que en Cuernavaca los conductores además de llenar los tanques de sus vehículos, buscan transportar combustible extra en garrafas.



El Gobierno de Morelos, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, envió el oficio SG/CEPCM/DTI/DIyV/0022/2019 a las estaciones de servicio indicándoles no llenar de combustible contenedores distintos a los del vehículo, de lo contrario se aplicarán sanciones correspondientes.



"Por este medio le hago de su conocimiento que derivado de la falta de combustible (gasolina y diésel) que existen en otras entidades federativas colindantes con el Estado de Morelos, y por la posible llegada de automovilistas a estaciones de servicio ubicadas en esta demarcación con el fin de abastecer sus tanques y realizar la compra en garrafas o bidones se determina como medida preventiva que no se lleve a cabo esta servicio de venta", anotó la dependencia estatal.



Ayer viernes, la estación de servicio conocida como La Covadonga, en el kilómetro 52 de la carretera libre a Cuernavaca, reportó desabasto de combustible, por lo que suspendió el servicio.



La otra estación, ubicada en Tres Marías, ya registró filas largas de vehículos, principalmente con placas de la Ciudad de México.



Ante esta situación, los conductores optaron por trasladarse a Cuernavaca, donde hasta este momento, no reportan desabasto de gasolina ni diésel.