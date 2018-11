Prohíbe juez limitar asilo

San Francisco, Calif.

Un juez federal en San Francisco, California, bloqueó las nuevas reglas establecidas por el presidente estadunidense Donald Trump, que limitan la capacidad de los migrantes para solicitar asilo, informaron autoridades judiciales.

El juez federal de distrito Jon Tigar dictaminó que la nueva política de la administración de limitar el asilo a los migrantes que ingresan ilegalmente al país infringe la ley de Estados Unidos.

El Acta de Inmigración y Nacionalidad de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, "por un puerto designado de llegada", puede solicitar asilo.

El pasado 9 de noviembre, Trump intentó anular esa ley, firmando una proclamación presidencial que ponía fin a la capacidad de los migrantes para solicitar asilo si ingresaban ilegalmente al país.

"La norma que prohíbe el asilo para los inmigrantes que ingresan al país fuera de un puerto de entrada entra en conflicto irreconciliablemente con el INA y la intención expresada por el Congreso", escribió Tigar, quien fue designado por el expresidente Barack Obama.

Trump "no puede volver a escribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso ha prohibido expresamente", puntualizó el juez.

El magistrado de San Francisco, Jon Tigar, decidió suspender el mandato de la Casa Blanca con una orden de restricción temporal de la regulación del asilo que ha entrado en vigor de inmediato y que se extenderá al menos hasta el próximo 19 de diciembre, según medios locales.

Para esa fecha el juez convocó a una audiencia para estudiar si se emite una orden judicial más duradera.

El decreto firmado por Trump el viernes 9 rechazaba automáticamente (al menos durante 90 días) las demandas de asilo realizadas por inmigrantes que hubieran cruzado de forma ilegal la frontera con México, una medida que fue llevada a los tribunales por las organizaciones de defensa de los derechos civiles.

En una declaración conjunta el martes, los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia dijeron que era "absurdo" que una serie de grupos de defensa pudieran demandar al gobierno federal para detener la política de asilo.

La demanda fue presentada por la ACLU en nombre de cuatro grupos que ayudan a los inmigrantes.

La declaración no anunció una apelación, pero dejó en claro que la administración luchará contra el fallo de Tigar en el tribunal.

"Esperamos continuar defendiendo el ejercicio legítimo y razonado del Poder Ejecutivo de su autoridad para abordar la crisis en nuestra frontera sur", escribieron la portavoz de Seguridad Nacional Katie Waldman y el portavoz de Justicia Steven Stafford.

A medida que avanza ese proceso legal, el fallo podría tener un impacto inmediato en los miembros de la caravana de migrantes que se están reuniendo actualmente en Tijuana para intentar ingresar a Estados Unidos.

Costará 210 mdd misión militar en la frontera, dice Pentágono

El Pentágono calcula que el costo de la misión militar en la frontera con México será de unos 210 millones de dólares conforme al plan actual.

El total incluye unos 72 millones de dólares para los 5.900 soldados activos que están dando apoyo a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, así como también 138 millones para los 2.100 agentes de la Guardia Nacional que se han desplegado hasta ahora y que han estado realizando una misión diferente desde abril.

Los montos fueron reportados al Congreso el martes pero no fueron anunciados por el Pentágono. The Associated Press obtuvo una copia del informe.