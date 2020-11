Prohibe Coepris regalar dulces

Valle Hermoso, Tam.

La Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), aplicó ayer un operativo de concientización en los negocios de la ciudad, para que no regalaran dulces durante el festejo de "Halloween".

Cosme García de León, titular del departamento, dijo ayer que desde el asado viernes, iniciaron una serie de visitas a los negocios, para invitarlos a que no participaran en ese festejo.

La idea, era que los niños y o padres de familia no vieran muchas opciones y que no se les hiciera fácil salir a las calles, pues el riesgo de contagios aún está latente.

García de León, dijo tener confianza que los negocios no cooperarían para que la actividad se saliera de control, aunque reconoció que en algunos casos, no se podría hacer mucho al respecto y se celebraría el Halloween, pues la recomendación era simplemente eso, una recomendación, más no una instrucción.