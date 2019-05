Programan ubicaciones para alimentar a alumnos

Pharr, Tx.- Al acercarse el fin del ciclo escolar, más niños de esta zona tendrán oportunidad de participar en el programa de alimentos gratuitos de verano.

Como parte de la iniciativa, el Distrito Escolar Pharr-San Juan-Alamo prepara las ubicaciones donde se servirán desayuno y comida a menores de hasta 18 años de edad.

El programa de alimentos de verano, que se lleva a cabo en colaboración con el Departamento de Agricultura de Texas y USDA, se asegura que todos los niños de hasta 18 años tengan acceso a alimentos saludables durante los meses de verano, cuando la mayoría están fuera de la escuela por las vacaciones.

Anualmente, el programa está disponibles en la mayoría de las escuelas de PSJA y lugares adicionales que se habilitan en la comunidad.

Este año, PSJA también ofrecerá el programa "Meals on the Go" el cual consiste en dos autobuses escolares que entregan comidas en 13 lugares de la comunidad todos los días.

De acuerdo Imelda Palacios, directora Nutrición en PSJA, las iniciativas de como el programa de alimentos de verano son importantes para la comunidad.

"Cuando no clases, muchos niños tienen dificultades para alimentarse adecuadamente", observó la nutrióloga. "Proporcionar comidas de verano ayuda a combatir la inseguridad alimentaria de muchos niños de esta comunidad".

Los residentes en la jurisdicción de PSJA ISD pueden seleccionar la ubicación que mejor les acomode para asistir.

Los programas de alimentos se reembolsan a los distritos escolares por medio del Departamento de Agricultura de Texas y fondos de subsidios federales.

El calendario y las ubicaciones donde se sirve el programa de alimentos gratis de verano puede consultar en www.psjaisd.us/kidsmeals. También llamando al 956-784-8545 o 211.