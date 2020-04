¡Programan regreso!

Ante el reciente anuncio de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, sobre el extendimiento de la cuarentena al 31 de mayo los directivos del Club de Petroleros Jubilados y Veteranos ya planean el regreso de la actividad deportiva el próximo 6 y 7 de junio, fecha que está sujeta a cambiar de acuerdo a las instrucciones de las autoridades sanitarias.

José Manuel Mares, coordinador deportivo del organismo softbolero, comentó que esperan reanudar la temporada regular de las categorías Sabatina y Dominical, ya que desde el pasado 19 de marzo dieron a conocer por medio de su red social Facebook la suspensión de todo encuentro producto a las medidas de seguridad al contagio del Coronavirus.

Hasta el momento la mesa directiva del Club de Petroleros Jubilados y Veteranos no ha tomado una decisión sobre de continuar o suspender la campaña ya que esperan reunirse con los delegados de cada uno de los equipos.

"Para yo tratar de suspender las dos ligas primero me tengo que juntar con todos los delegados y tomar una decisión entre nosotros y ver si suspendemos el torneo o nos vamos directo al playoff, pero siempre ha sido así desde que llegue a ocupar el puesto, tomar las decisiones en conjunto", expresó el directivo, que espera que en los siguientes días se normalice la situación.

Los campeonatos de la Sabatina y Dominical se encuentran muy avanzados incluso algunos planteles ya iban a jugar playoff, pero los representantes de los equipos son los encargados de tener la última palabra de la forma en que van a proceder.

"Siempre lo he manifestado los que mandan son los delegados porque nosotros estamos para dar servicio porque al fin de cuenta ellos son los que mantienen la liga por eso para mi es muy importante volver a reunirme con ellos y tomar una decisión porque en lo particular el club no se ve afectado", señaló.