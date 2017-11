Programan pagos; apoyos a maíz amarillo

Dirigencia de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas (UARNT), informó la mañana del viernes, que se tienen programados algunos pagos pendientes por concepto del apoyo al maíz amarillo.

Sobre el particular, el presidente de esa unión, Agustín Hernández Cardona, precisó que "a los productores de maíz amarillo se les informa que el pasado miércoles 15 de noviembre se realizó una reunión con el director de Fomento Agrícola, Santiago Argüello Campos de la Sagarpa, donde participaron":

-Gabriel Arellano Aguilar, secretario particular del subsecretario de Agricultura.

-Diputado federal Edgar Melhem Salinas.

-Agustín Hernández Cardona, presidente de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas.

-Jorge Luis López Martínez, presidente del Consejo Agropecuario de Tamaulipas.

-Rogelio Garciamoreno Garza, presidente de la Asociación Agrícola de Matamoros.

-Felipe Rosalío Vega Ávila, presidente de la Asociación de Propietarios Rurales de Río Bravo.

-José Ricardo Pérez Cárdenas, jefe del programa Fomento Agrícola de Tamaulipas.

En dicha reunión se lograron los siguientes acuerdos:

a).- Del adeudo que se tiene con los productores, existe un monto disponible de 10.6 millones de pesos, el cual se enviará a pago y se considera que en un plazo de 2 semanas se verá reflejado en la cuenta de los productores.

b).- Se cuenta con un monto de 7.5 millones de pesos disponibles para ser dispersados a los productores, sin embargo; los productores de esta relación se encuentran con inconsistencias, por lo cual estamos solicitando a la delegación de la Sagarpa la relación de los productores que se encuentran en este caso, con la finalidad de solventarlos y se proceda al pago.

c).- Existen 80 productores con problemas de inconsistencias y que la delegación de la Sagarpa no ha podido ingresar al Sistema Único de Registro de Información (SURI) para el pago de estos productores se gestionará presupuesto, ya que no se cuentan con recursos disponibles para su pago "También nos reunimos con el oficial mayor de la Sagarpa, Marcelo López Sánchez quien estableció el compromiso de que una vez que se solventaran las inconsistencias, él buscaría recursos para que se realice el pago del incentivo", asentó Hernández Cardona.