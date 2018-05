Programa de Laura Bozzo no fue cancelado por Televisa

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo negó que su programa haya sido cancelado por Televisa. En entrevista, la conductora explicó que apela a su paciencia para hacer caso omiso a este tipo de historias sobre ella y que prefiere enfocarse en las cosas buenas que suceden en su vida.

"Salen con que me cancelaron mi programa de Televisa, la otra versión era que me habían 'botado' de Televisa cuando estaba de viaje, y yo no sé por qué tanta mentira alrededor mío. Esto es totalmente falso, a mí nadie me ha sacado, cancelado el proyecto ni nada por el estilo. Yo he cambiado de formato y presentado formatos diferentes, quien ha hablado de este tema ni siquiera lo conoce ni lo que he presentado. Son como cinco formatos diferentes y cada día de la semana tendrá un formato distinto y a la gente de Televisa le ha encantado, porque eso es algo totalmente nuevo".

La conductora explicó que si salió del país fue precisamente para hacer publicidad a sus programas, mismos que siguen siendo vistos en otras partes del mundo y en donde el cariño del público se hace evidente desde su llegada, además de que su relación con la televisora de San Ángel está en los mejores términos, tan es así, que de momento tiene un contrato con el que trabajará hasta el 2020.

"Hace poco yo he ido representando a Televisa porque vendieron mi programa a Ecuador y ya estaban diciendo ¿será que se va a Ecuador? Y no. RTS es una cadena que le compra a Televisa mis programas que ya están grabados y las han comprado varios países. A mí me llaman para hacer la promoción y obviamente yo encantada de ir. Yo tengo la mejor relación con Televisa, si algún día ellos no hubieran querido o lo que sea sería la primera en decirlo. No voy a necesitar de chismes sin confirmar.

"Estoy bien fastidiada, te lo digo sinceramente. Estoy harta de que haya prensa que saque cosas que ni siquiera investigue si son verdad. Estoy con el hígado hinchado porque ya llega un momento en que satura. Por un lado, hace poco, que si debo al SAT, pero hay un proceso que está en estos momentos en la corte suprema, cuando yo estoy en reuniones con el SAT porque hubo una confusión ahí, basada también en malos contadores, pero la cuestión es que yo no debo nada y lo que yo siempre he debido, lo pago, yo no tengo ningún problema económico", afirmó.

Bozzo adelantó que buscará mostrar el impacto de las redes sociales en su nuevo programa, en donde también habrá cabida a otros tópicos como la familia, el empoderamiento de la mujer e incluso, dramatizaciones y otros elementos con los que trabajará por primera vez. La abogada se dice se dice tranquila y preparada para los próximos proyectos que vienen en su vida laboral, ya que además del programa, del que no quiso revelar la fecha de lanzamiento, está por lanzar un libro muy íntimo al mercado en donde contará distintos pasajes de su vida como figura pública y ser humano, además de que ya contempla las propuestas de las plataformas que se han acercado para convertirlo en una serie.