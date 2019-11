Profeco llama a realizar las compras razonadas

Ciudad de México.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, llamó a la población a que durante El Buen Fin hagan compras razonadas y sólo lo que se pueda pagar.

"Hagamos un consumo razonado. ¿Cuál es el consumo razonado? Compro lo que necesito y compro lo que puedo pagar, muy importante en El Buen Fin, que compre lo que necesito y que compre lo que pueda pagar. Ese es un consumo razonado.", explicó en conferencia de prensa.

El funcionario detalló que durante este fin de semana, la dependencia desplegará un operativo especial de vigilancia y atención al consumidor, con 300 servidores que estarán en puntos comerciales del país, en 147 módulos de atención, a fin de resolver controversias en el menor tiempo posible.

De igual forma, participarán 323 brigadas con dos funcionarios de la dependencia que caminarán por las principales zonas comerciales del territorio nacional.

"No queremos que la gente tenga que ir a la oficina a presentar una queja. Lo primero que no queremos es que no haya quejas, pero si las hubiera, no queremos que vayan a las oficinas; que ahí mismo encuentren a un funcionario de Profeco que les ayude a conciliar, eso es lo más importante, conciliar entre proveedor y consumidor, porque multando no ganamos nadie nada", agregó.

Por su parte, la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, informó que los consumidores que utilicen sus tarjetas de crédito en El Buen Fin recibirán estímulos fiscales como devolver parte del dinero gastado a través de un sorteo que se dará a conocer en diciembre.