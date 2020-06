Profeco alerta por tres marcas de "mantequilla" que no lo son

Aunque en las tiendas y supermercados se venden como mantequilla, hay marcas que en realidad no lo son al contener con grasa vegetal o grasa que no es de leche, como mantequilla sin sal Chipilo, Selecto Brand y Soriana, informó la Profeco.

Las marcas de mantequilla reducida en grasa Gloria, La Abuelita, Gloria y Great Value no tienen bajo nivel de grasa, por lo que no pueden llevar esa leyenda.

En la Revista del Consumidor se explicó que esas marcas fueron sujetas a actos administrativos por infracciones a la ley y están en proceso de sanción de acuerdo a lo que corresponda.

Por ejemplo, en el caso de Chipilo sin sal utiliza grasa vegetal, pero la norma indica que la mantequilla se debe de obtener al batir la nata de la leche, por lo que el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios dice que, para considerarse como tal, debe tener 80% de grasa de leche y 16% máximo de agua.

Mantequilla Soriana sin sal tampoco cumple con la normatividad, ya que la grasa no corresponde 100% a grasa de leche; lo mismo sucede con Mantequilla sin sal Selecto Brand, la cual incumple con la normatividad, pues la grasa no corresponde a 100% a grasa de leche para denominarse como tal, a pesar de que dice mantequilla pasteurizada pura de vaca.

Las que no son reducidas en grasa

El laboratorio de análisis de la Profeco encontró que hay marcas que dicen ser reducidas en grasas, pero no lo son, porque la condición es que tengan menos de 60% de grasa.

En el caso de la marca Gloria, en su presentación de 250 gramos tiene 65% de grasa, es decir 5 puntos porcentuales más de lo que debería tener.

La marca Abuelita contiene 7 puntos porcentuales más de lo que pide la norma con 67%; en el caso de la marca Gloria barra de 90 gramos contiene 69% y la barra de 90 gramos de Great Value también rebasa el límite con 69%.

Las que sí cumplen con la norma

La Profeco expuso que las marcas que sí son mantequilla son Flor de Alfalfa sin sal y Lyncott sin sal, ya que ambas tienen 84% de grasa de leche de vaca.

También pasaron la prueba en la categoría de mantequilla sin sal: Alpura, de 90 gramos; Vaca Blanca, de 90 gramos, Lala, de 90 gramos; Gloria Gourmet, de 225 gramos; la caja de 360 gramos de Gloria con sal; Président y Gloria untable de 250 gramos.

Asimismo, la barra de 90 gramos de Aguascalientes; la irlandesa Kerrygold de 200 gramos, Lurpack de Dinamarca de 100 gramos y Gloria Ghee de 250 gramos.

De los productos untables que si cumplieron están: La Abuelita, Lyncott y Lurpak Unable Lighter. Aunque hay varios productos untables que vienen en combinación con otras grasas, y así lo indican al mezclar mantequilla con aceite de canola, aceite de girasol de alto oleico y aceite de soya.

La Procuraduría también encontró dos productos que no son mantequilla pero si lo indican en su etiqueta, aunque con letras muy pequeñas, por ejemplo hay publicidad engañosa en la marca Chedraui "estilo mantequilla pasteurizada", ya que la palabra "estilo" es muy pequeña, y Eugenia, mantequilla de mesa con aceite vegetal.