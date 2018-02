Productores, ni un paso atrás...

Río Bravo, Tam.- Reafirmando su postura productores de la zona norte del Estado están convocando a otra marcha más para el próximo lunes, en donde harán dos escalas, una frente a las instalaciones de Sagarpa y la otra en los límites con el puente Reynosa-Pharr las cuales serán simultáneas en diversos puntos de las vías de acceso en el estado de Tamaulipas hasta en tanto el gobierno federal respete y haga valer al pie de la letra la minuta signada el año pasado.

"Aquí no hay ningún líder todos estamos siendo afectados seriamente, y nuestra afectación es la que nos mueve a tomar este tipo de medidas que el gobierno se las puede evitar si respeta los acuerdos que asume con seriedad y responsabilidad, por lo que de nuestra parte no daremos no un paso atrás", expresaron productores como Martín Treviño, Fausto González, y Felipe Ávila.

El punto de partida serán nuevamente las instalaciones de la explanada de la Asociación Municipal de Pequeños Propietarios Rurales, de donde partirá el grueso contingente, llevarán dos concentraciones en los lugares mencionados líneas anteriores.

Anticiparon que el lunes habrán de esperar el comunicado sobre los acuerdos que hayan llegado una comitiva con autoridades de la Sagarpa en cuanto hace a la minuta en la que se establecen claramente puntos importantes como:

El pago del complemento para alcanzar el precio de 3 mil 800 para el maíz y 3 mil 400 para el sorgo.

El del apoyo complementario al Ingreso Objetivo del ciclo agrícola 2016-2017

En materia de liquidación de beneficios de coberturas, las organizaciones enviaran información puntual de aquellos contratos sobre los cuales no se haya dado el pago, entre otros acuerdos del 21 de agosto del 2017.