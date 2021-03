Productores cimentan a "Nomadland" como favorita a los Oscar

"Nomadland", realizada con menos de 5 millones de dólares y muchos actores aficionados, es una ganadora inusual del Premio PGA, que tradicionalmente ha reconocido producciones de gran escala.

"En un año en el que todos llevamos vidas tan aisladas y las películas se sintieron tan vitales, estamos orgullosos de haber producido un filme sobre la comunidad y lo que nos conecta", dijo el productor Peter Spears al aceptar el honor en un mensaje grabado.

Los Premios PGA son seguidos de cerca como un barómetro del Oscar. Los productores usan la misma papeleta preferencial que la academia de cine, y sus nominadas a mejor película suelen ser las mismas. Este año, los productores postularon pocas cintas que la academia no incluyó en su lista — "Borat Subsequent Moviefilm", "One Night in Miami..." ("Una noche en Miami..."), "Ma Rainey's Black Bottom" ("La madre del blues") — y se saltaron una que sí fue nominada al Oscar: "The Father" ("El padre").

En los 11 años desde que los Oscar expandieron la categoría de mejor película a más de cinco candidatas, ambos grupos han seleccionado a la misma ganadora en ocho ocasiones. Difirieron el año pasado, cuando el gremio eligió "1917" y la academia a "Parasite" ("Parásitos"); en 2017, cuando "La La Land" triunfó en los PGA y "Moonlight" en los Oscar; y en 2016, cuando "The Big Short" recibió el premio de los productores y "Spotlight" el de la academia.

Otras galardonadas fueron "Soul" de Pixar, como mejor cinta animada, y "My Octopus Teacher" ("Mi maestro el pulpo") como mejor documental.

Los premios del miércoles se transmitieron de manera virtual y pregrabada para un público únicamente de invitados. Al inaugurar la ceremonia, la actriz de "Black-ish" Tracee Ellis Ross dijo del espectáculo que "esto, de por sí, es un experimento de producción".

