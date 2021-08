Productividad congelada

Coparmex tiene más de 60 empresas afiliadas en esta frontera, y este martes algunas trabajaban en forma parcial.

Señaló que afortunadamente en muchas empresas cuentan con las adecuaciones necesarias para llevar las operaciones y fue una situación de traslados desfasados o hacer el trabajo en casa, pero las empresas son socialmente responsables y se ha apoyado a los trabajadores para no arriesgarlos, aseguró.

"Hemos tenido afectaciones (que) han sido más por la electricidad, no contar con electricidad, eso sí ha tenido un impacto en la operatividad de las empresas la no haber luz, no podemos prender computadoras y ahorita con el llamado que están dando las autoridades, a que tengamos un consumo razonable y nos ha mantenido más en alerta que la parte meteorológica", dijo.

López Hernández explicó que hay empresas que se dedican al servicio y maquiladoras, por lo que hay afectaciones colaterales, pero se trabaja a un porcentaje menor atendiendo el llamado al consumo responsable.

"Las indicaciones son no prender maquinaria pesada, ni motores, tener un estatus bajo del consumo energético para no entrar en una mayor complicación", expresó.

La Coparmex está a la espera del comunicado de las autoridades federales, de la Comisión Federal de Electricidad, para poder prender todos los equipos y reactivar todas actividades.

"Estamos en la espera que ellos sean quienes nos dicten cuál es la situación y que ya se puede prender todos los equipos y reactivar todas las operaciones", recalcó.

Algunas empresas han desfasado horarios o trabajo en casa, para que se cumpla con la operatividad.

El lunes se registró un apagón que afectó a más de 4 millones de usuarios en varias ciudades del norte y noroeste del país.

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dijo que el frente frío, así como la falta de suministro de gas natural por parte de Estados Unidos, provocaron la falla, y pidió a los ciudadanos de Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, por lo que se pidió el apoyo para reducir el uso y consumo de la energía eléctrica no prioritaria durante las próximas horas, ya que este evento climatológico requiere que se salvaguarda de la infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional.

"La indicación es no prender maquinaria pesada, no motores, mantener un estatus bajo del consumo energético".* Valentina López Hernández, presidente Coparmex.

Freno industrial

No existe garantía de que los cortes eléctricos terminen

Al menos el 60 por ciento de las pequeñas y medianas empresas que están afiliadas a la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Reynosa se mantienen cerradas ante la falta de electricidad, que consideran "la materia prima".

Se trata de talleres mecánicos, eléctricos, soldadores, empresas de construcción, de elaboración de bienes, manufacturas e incluso maquiladoras, afirmó Federico Alanís Peña, presidente del gremio en lo local.

"Nos falta la materia prima que es la electricidad para poder trabajar, aún estamos sacando números exactos de las pérdidas pero ya podemos hablar de que al menos el 60 por ciento de la Industria está parada, no se puede trabajar, seguramente serán millones de pesos, luego se vendrá otra crisis empeorada por el coronavirus", señaló.

Las fallas eléctricas comenzaron en Reynosa desde la madrugada del lunes, y aunque el servicio se ha restablecido de forma paulatina, no existe garantía de que los cortes terminen.

"Es momento de que el gobierno federal tome la responsabilidad que le corresponde, no se puede seguir dependiendo del extranjero, es muy fácil señalar lo que hicieron gobiernos pasados, pero ahora la responsabilidad es de ellos, ojalá que tomen cartas en el asunto porque la situación está crítica, nos dejan vulnerables, sin herramientas para ser competitivos", insistió.