Producirán serie juntos

Los Ángeles, California

Hillary Clinton debutará como productora de televisión con una adaptación del libro "The Woman's Hour: The Great Fight to Win the Vote". El cineasta Steven Spielberg también participará en el proyecto.

The Hollywood Reporter detalló este miércoles que Amblin Television, compañía cofundada por Spielberg, adquirió los derechos de este libro, escrito por Elaine Weiss y que narra la lucha de las mujeres en Estados Unidos para que se aprobara el sufragio femenino.

Clinton será productora ejecutiva de esta adaptación audiovisual, la cual podría distribuirse como película o como serie limitada.

HISTORIA DE INSPIRACIÓN

"(Esta historia) una inspiración para todos, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, en estos tiempos peligrosos. Muchas cosas podían haber salido mal, pero estas mujeres estadounidenses no aceptaron un no por respuesta: su triunfo es un legado por guardar y emular", apuntó la ex candidata demócrata a la Casa Blanca.

Este proyecto refuerza la estrecha relación entre política y televisión en Estados Unidos en los últimos años.

E también ex Presidente Bill Clinton, marido de Hillary Clinton, adaptará a la televisión su novela "The President Is Missing" por medio de una serie que emitirá el canal Showtime.