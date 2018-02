Produce Pemex 39% menos gasolinas que el año pasado

Cd. de México.- En el primer mes de 2018, Pemex registró una producción de gasolinas 39 por ciento menor al mismo mes del año pasado, según los Indicadores Petroleros publicados este viernes.



La producción de gasolinas de la empresa del Estado sumó 187.3 mil barriles diarios en enero de este año, comparados con los 304.7 mil barriles diarios del mismo mes de 2017.



Para satisfacer la demanda de estos combustibles tuvo que echar mano a las importaciones, las cuales sumaron 576.6 mil barriles diarios en dicho mes.



Eso significa que 75 por ciento de las gasolinas Magna y Premium que se vendieron en enero fueron importadas, pues el volumen total de ventas sumó 764.6 mil barriles diarios, de acuerdo con el documento actualizado hoy.



Durante enero, Pemex mantuvo sin operaciones su refinería ubicada en Madero, Tamaulipas, la cual está parada desde finales de agosto del 2017 debido a un mantenimiento.



Además, el año pasado la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, sufrió una inundación que detonó en un incendio y sismos que afectaron sus operaciones.



La producción de diesel también sufrió un impacto, pues cayó 14 por ciento en enero de este año cuando registró 136.4 mil barriles diarios, comparada con los 158.2 mil barriles diarios del mismo mes del anterior.



Sin embargo, las importaciones de diesel disminuyeron, pues el primer mes de este año entraron 211.2 mil barriles diarios de este combustible, en contraste con los 241.2 mil barriles diarios del mismo del 2017.



A raíz de la reforma energética ya hay privados importando diesel en volúmenes mayores a las gasolinas, por lo que Pemex no es el único proveedor.



De acuerdo con los Indicadores Petroleros la producción de crudo no pudo recuperarse en enero de este año, pues sumó un total de 1.9 millones de barriles diarios, contra los 2.02 millones de barriles de enero de 2017.



Esto implica una caída de 5 por ciento en la producción de crudo nacional.



Desde julio del 2017 la producción de crudo por parte de Pemex cayó por debajo de los 2 millones de barriles y todavía no ha podido recuperarse.



Sin embargo Pemex arrancó el 2018 con mayores exportaciones de crudo, las cuales pasaron de 1.08 a 1.10 millones de barriles diarios de enero de 2017 al mismo mes de este año.