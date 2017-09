Procuraduría cedería ante presiones internacionales en caso Pilar Garrido

CD. VICTORIA, Tam.-La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas actuaría prematuramente dentro del caso de secuestro y asesinato de la ciudadana española María Pilar Garrido Santamans al ordenar una orden de aprehensión en contra de Jorge ‘N’, esposo de la víctima, vinculándolo a proceso y habría cedido a presiones del Gobierno Español para demostrar resultados producto de la investigación, coincidieron los padres de la pareja separada violentamente el 2 de julio pasado.

El matrimonio conformado por Jorge Fernández Villarreal y Adriana González, padres de Jorge ‘N’, y la señora Rosa María Santamans Martín, madre de Pilar Garrido, ofrecieron una rueda de prensa en donde revelaron entre otros detalles que este lunes partirían los restos mortales de Pilar Garrido hacia España y la semana próxima la señora Rosa María Santamans llevaría al hijo de la familia Fernández Garrido, Dalmau, a la ciudad de Masalavés en la Comunidad Valenciana.

Rosa María Santamans indicó que en España le serán realizados nuevos estudios a los restos óseos de Pilar Garrido para despejar cualquier duda en cuanto a las investigaciones realizadas por la PGJTam, “yo vine por si todavía la podíamos rescatar en vida, irnos todos juntos, Jorge, el niño, Pilar y yo, estando aquí ya dijeron que era ella y no sé con qué imagen me voy, de momento me voy con la alegría de llevarme a Dalmau porque me la han puesto fácil las autoridades, aquí en México los papás del marido tienen más derecho que los papás de la mamá”, aseguró.

Los gastos de traslado, la necropsia que será realizada por la Policía Científica española, y los exámenes de ADN serán cubiertos por el la Generalidad Valenciana, “en nuestra familia vamos a seguir preguntando quién mató a Pilar, yo no creo que sea Jorge, creo todavía y confío en él, y tendrán que demostrar muchas cosas más de lo que me están diciendo para poder creer que fue Jorge pero sí quiero saber quién mató a mi hija”.

Por su parte los padres de Jorge ‘N’ indicaron que desde que fue denunciado el caso el Gobierno Español ha presionado a las autoridades tamaulipecas para dar resultados en sus investigaciones, producto de estas fueron las 30 entrevistas, 20 intervenciones periciales, 7 inspecciones ministeriales y 10 operativos de búsqueda en los municipios de Soto la Marina y Abasolo.

“La Procuraduría se vio presionada por los medios de España he hicieron un dictamen rápido, inconsciente e injusto”, mencionó la señora Adriana González, “ese operativo tan inmenso que se hizo en esa zona pudo haber asustado a estos dos jovencitos que plagiaron a Pilar y que no pidieran rescate del secuestro y que pensaran en un plan B, quién sabe qué pasó”, complementó Jorge Fernández.