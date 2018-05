Procuradora: sí violó integridad de la menor

NOTICIAS RELACIONADAS Exhibe en redes sociales a hija vendiendo chicles

La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Reynosa abrirá una investigación en el caso de la niña exhibida vendiendo chicles en redes sociales por su madre, Karen Mejía Álvarez, como parte de un método disciplinario correctivo.

El pasado lunes, esta madre de familia publicó en Facebook imágenes de su hija con un cartel que rezaba: "Vendo chicles porque no valoro lo que tengo".

La Procuradora, Ernestina Carmona, del Sistema DIF, expresó que en este caso sí se violan los derechos de la menor.

"Sí se viola en su integridad, en su dignidad porque la niña tiene derecho a una vida digna y la mamá está vulnerando ese derecho al exponerla a redes sociales y la identidad de los menores debe ser protegida y hasta los medios de comunicación tienen restricciones para publicar fotografías de menores de edad".

En este caso explicó, aunque la menor tiene el rostro cubierto con algunas imágenes, es sencillo reconocerla por la mamá.

"La identifican por la mamá. Tenemos que ver el asunto más a fondo, ha habido muchos comentarios encontrados, necesitaría yo localizar a la mamá y mandarla llamar porque hay otros métodos para hacer responsables a tus hijos y educarlos".

El método utilizado por la madre de familia, dijo, no fue el ideal. "Para que valoren el dinero y el trabajo, no fue lo ideal. Por ejemplo subió una imagen donde dice: recoger tus juguetes, recoger tu cama, eso es lo más indicado, darle a la niña una responsabilidad dentro del hogar, eso sí se permite y tienen qué colaborar".

Destacó que en este caso, la niña puede tomar el correctivo como algo que le avergüenza.

-¿Podría la madre de familia perder la patria potestad?

-No porque no la pone en riesgo, le vulnera los derechos, pero no la pone en un riesgo grave como por ejemplo si la hubiera mandado de noche o la hubiera dejado fuera de la casa.

-¿En este caso aplica sólo una llamada de atención para la madre?

-Exactamente, una llamada de atención.

Hoy Ernestina Carmona dará una conferencia de prensa para ampliar la información sobre las acciones que la Procuraduría del Menor, la mujer y la familia estará tomando en este caso.