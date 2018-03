Proclama feminismo en México; Hilary Swank

La lucha por la equidad de género hace que éste sea el momento para las mujeres, quienes pueden exigir un alto a los abusos que sufren en Hollywood.

Así lo piensa Hilary Swank, ganadora de dos premios Óscar a Mejor Actriz, quien ve en la unión por el movimiento feminista la esperanza de cambiar mentalidades.



"Es muy emocionante ver a las mujeres hablando y manifestándose. Muchas mujeres que viven el acoso se preguntan '¿esto me está pasando a mí?'. Ahora estamos juntas para que no pase otra vez.



"Tenemos una plataforma para decir que no volverá a ocurrir y que no permitiremos más acoso sexual. Es el momento más emocionante para las mujeres en muchos años", dijo la actriz ayer en una ponencia para el foro Liberatum, dedicado al liderazgo y a la promoción cultural.

La protagonista de Los Muchachos No Lloran se definió como feminista, ya que espera impulsar a que las personas sigan sus sueños como ella lo hizo, pues ser mujer no debería ser un obstáculo.



"Soy absolutamente feminista, espero que mi discurso lo pruebe. Creo en la equidad, apoyo a todas las mujeres y nadie puede contener al espíritu humano", aseguró.



Su aporte lo hace a través de las pantallas, pues es ahí donde busca posicionar temas con los que se puede inspirar a la gente.



"Con las películas podemos iniciar la conversación. Es una plataforma para hablar de temas a partir de lo que vemos en cine y televisión.



"La gente te ve exitosa, pero hay mucho detrás de ese éxito. Yo nunca me rendí. No dejen que otra gente defina lo que son, nadie debe decidir por ustedes. Tomen una decisión y hagan que pase", dijo Swank en la explanada del Monumento a la Revolución de la Ciudad de México.