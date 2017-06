Procesan a ex diputado por soborno

Cd. de México.- El ex diputado Fernando Reyes, quien aceptó que el ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, le dio 2 millones 420 mil pesos por aprobar más deuda, fue vinculado a proceso este domingo.



Sin embargo, el Juez de Control Octavio Rodríguez Gaytán reclasificó el delito de peculado por el delito de Tráfico de Influencias en perjuicio del erario público del Gobierno del Estado.



También fue procesado penalmente Iván Eli Sánchez Jasso, representante legal de la empresa a través de la cual se realizaron los desvíos.



El Agente del Ministerio Público argumentó que los imputados participaron en la simulación de un contrato de prestación de servicios a la administración estatal encabezada por el priista César Duarte para obtener la cantidad de dos millones 420 mil pesos que se pagaron en cinco emisiones bajo la cuenta 655001568637 de Santander.



Para lo cual, el ex legislador contactó a Sánchez Jasso, quien como proveedor del servicio aportó los documentos para la realización simulada.



Además se dio a conocer que el ex secretario de Hacienda Jaime Herrera aprobó dicha suficiencia presupuestal el 5 de enero de 2015, y que el contrato se realizó entre el Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Secretaria de Hacienda y la Secretaría General de Gobierno.



El contrato de servicio incluía análisis de situación de municipios con una investigación y documentación con duración de 50 horas por 580 mil pesos.



También un análisis presupuestal que consistiría en la revisión del ciclo presupuestario con duración de 100 horas por 606 mil pesos.



Presuntamente también se analizó la situación financiera del Gobierno Federal. El estudio incluía una revisión de documentación referente al presupuesto y necesidades actuales de los municipios, con duración de 40 horas por 350 mil 207 pesos.



Además, una prospectiva de programas federales y su aplicabilidad que consistiría en revisar la alineación de programas federales con municipios, con una duración de 80 horas por 550 mil pesos.



Reyes y Sánchez Jasso se encuentran en libertad condicionada previo al pago de una fianza, y de ser encontrados culpables por el delito que se les imputó, podrían alcanzar una pena hasta de tres y dos años de prisión, respectivamente.



El Tráfico de Influencias, delito contenido en los artículos 265 y 266 del Código Penal, lo comete el particular que influyere en un servidor público valiéndose de cualquier situación derivada de su relación personal para tramitar un negocio o conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente, un beneficio económico para sí o para un tercero.



El juez estableció cuatro meses para el cierre de la investigación de la causa penal 1841/17 y otros cuatro meses para el cierre de la investigación.