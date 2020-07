Procesan a acusado de acosar a exnovia

Edinburg, Tx.

Con una fianza de 230 mil dólares fue procesado un sujeto de Palmview, luego de que fuera detenido por la policía de Edinburg, acusado de acosar a su exnovia durante un período de cinco meses.

Se trata de Israel Dávalos García, de 41 años de edad, quien enfrenta un cargo por acoso, tres cargos de conducta criminal y cuatro cargos de violar una orden de protección.

De acuerdo a lo señalado por las autoridades de la ciudad de Edinburg, una denuncia penal por hostigamiento fue presentada en contra de García, en la corte del condado, en la que se destaca que su ex pareja ya había presentado cargos en su contra en enero pasado, por realizar llamadas repetidamente al teléfono de la mujer.

Luego de otro incidente, el 18 de marzo, la mujer obtuvo una orden de protección contra García, a pesar de la cual el hombre se presentó en el domicilio de la denunciante y estuvo tocando el timbre insistentemente, por lo que ella llamó a la policía.

El 19 de junio se tiene registro de que García comenzó a llamar a la mujer sin parar, desde las 21:53 horas, y como no contestaba el teléfono, el sujeto le envió un mensaje de texto que decía: "es mejor que me respondas... y si viene la policía voy a romper todas tus ventanas antes de que me lleven".Luego de 20 minutos la mujer comenzó a escuchar cristales rotos.

El 20 de junio, autoridades de Edinburg acudieron a la casa de la mujer un par de veces, a las 7:55 y a las 14:26 horas, debido al acoso del que estaba siendo víctima la afectada.

Cuando las autoridades estaban investigando, en casa de la mujer, fueron informados de que García la había llamado un total de 32 veces y mientras los agentes estaban en la residencia, volvió a llamar y un oficial respondió el teléfono, recibiendo todo tipo de insultos por parte del sujeto.

HISTORIAL NO ES LA ÚNICA VÍCTIMA

Autoridades destacaron que no es la primera vez que García ha sido acusado de acosar a alguien.En 2008, fue acusado de acosar a otra mujer, así como de dañarle los neumáticos de su auto. Enfrentó cargos de acoso, agresión, violencia familiar, violación de una orden de protección y conducta criminal por varios incidentes entre septiembre de 2007 y febrero de 2008 que involucraron a la misma persona.

Recibió un total de tres meses en la cárcel del condado después de las acusaciones en su contra. Además, recibió 135 días en la cárcel por violar la orden de protección, según los registros judiciales.

Israel Dávalos García.