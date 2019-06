Problemas no se resuelven con impuestos; no soy un cobarde: dice López Obrador

Ciudad de México.

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 5% a todos los productos procedentes de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió "en son de paz" con una carta.

En la carta publicada por López Obrador en redes sociales, el presidente de México señala que está enterado de la postura de Estados Unidos y expresa que no quiere la confrontación. "Los pueblos y las naciones que representamos merecen que, ante cualquier conflicto en nuestras relaciones, por graves que sean, se recurra al diálogo y actuemos con prudencia y responsabilidad".

"Presidente Trump: los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas. ¿Cómo convertir de la noche a la mañana al país de la fraternidad para con los migrantes del mundo en un gueto, en un espacio cerrado, donde se estigmatiza, se maltrata, se persigue, se expulsa y se le cancela el derecho a la justicia a quienes buscan con esfuerzo y trabajo vivir libres de la miseria? La Estatua de la Libertad no es un símbolo vacío", añade el documento.

En la misiva, López Obrador señala que "con todo respeto, aunque tiene el derecho soberano de expresarlo el lema 'Estados Unidos Primero' es una falacia porque hasta el fin de los tiempos, incluso, por encima de las fronteras nacionales, prevalecerá la justicia y la fraternidad universales.

El presidente López Obrador le propone a Donald Trump, profundizar en el diálogo, buscar alternativas de fondo al problema migratorio y añade que "no me falta el valor, que no soy cobarde ni timorato, sino que actúo por principios".

"Creo en la política que, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación y la guerra", refiere la carta. Por último, le propone instruir a sus funcionarios que atiendan a representantes del gobierno de México.