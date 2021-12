Problemas en la frontera

Teniente coronel Reginald L. Foster, reportero del periódico "The World" de Nueva York.

Había comenzado como soldado raso desde el año 1893, escalando hasta llegar a tener el puesto de teniente coronel. Desde junio de 1916, el 12º Regimiento de Infantería de Nueva York se encontraba en la frontera con México, en el valle del bajo Río Grande o Bravo.

Ya de regreso en Nueva York después de seis meses de servicio, el domingo 31 de diciembre, el teniente coronel Foster presentó sus opiniones en la sección editorial del "The World" sobre las condiciones y la gente que vivía en la frontera a lo largo del río Bravo.

Explicó que los problemas fronterizos con México se encontraban tan distantes del neoyorkino promedio, que se sentía perfectamente apto para tratar este tema tan delicado con mano libre y con mente abierta. La causa principal de cualquier dificultad era de origen racial y no político y eso será siempre así, mencionaba el neoyorkino.

Ningún neoyorquino puede ser tan sesgado, al estar en la frontera, para no darse cuenta que merodear no es guerra, abigeato no es una invasión armada o la muerte de un hombre por otro no es una lucha de aniquilación mutua. Pero para el texano promedio todo lo ven así, pidiendo que todos los soldados de los Estados Unidos sean enviados a protegerlos.

El texano omite decir que el robo y el asesinato son en partes iguales, cincuenta y cincuenta entre mexicanos y americanos, con un puntaje en favor de los últimos.

Reginald L. Foster explicaba el punto de vista de los texanos, cuya visión cabía dentro de una cáscara de nuez. Uno de los terratenientes de Brownsville le expuso al militar neoyorkino que, antes que los soldados vinieran, él perdía entre 10 y 12 cabezas de ganado a la semana y que desde entonces perdía solo de 4 a 5 debido a los "malditos mexicanos".

El ganadero, en su forma de pensar, veía que si Washington les quitaba las tropas volverían los robos al mismo número. El gobierno debía cuidarles sus novillos, así fuera que trasladaran cien mil yanquis para hacerlo.

El mexicano promedio del lado americano apreciaba a los hombres en kaki del tío Sam, pues alrededor de sus campamentos les podían vender sus baratijas, hacer mandados y todo aquel trabajo extraño que se le ocurría a los soldados del regimiento. También sus mujeres se encargaban de lavar los uniformes kakis.

Los mexicanos del lado americano

El teniente coronel explicaba que estos mexicanos le tenían un miedo mortal a los "rangers" o rinches, debido a que estos últimos preferían matarlos que comer sus alimentos y que el texano promedio se voltearía hacia otro lado sin decir nada. Ningún mexicano se atrevía a portar alguna arma en los pueblos de los americanos, debido a que sería su sentencia de muerte si se la encontraban. Pistolas y cuchillos se les plantaba en las manos de los cadáveres de mexicanos, arguyendo su desaparición a que lo habían visto caminando en compañía de un "ranger".

El teniente coronel contaba que cuando llegaron a la frontera en julio de 1916, la milicia empezó una escuela para el manejo de ametralladoras en un lugar desértico en el arroyo Colorado, a una milla a las afueras de Harlingen.

El campo de tiro se localizó en la parte seca del arroyo, con los blancos en un lugar lejano, en un barranco profundo. Cuando los soldados penetraron el monte hacia el fondo a colocar los muñecos para la práctica se encontraron con una escena aterradora, donde había esqueletos por doquier. Algunos tirados en el suelo en diferentes posiciones, marcando su muerte repentina. Mientras que otros cuerpos demacrados y desnudos se encontraban colgados de cuerdas podridas, amarradas de las robustas ramas de los árboles.

Todos eran mexicanos. Si algún mexicano osara a disparar un tiro en represalia, la queja se escucharía desde las partes recónditas de Texas hasta Maine.

Con toda la intención de que permanecieran las tropas en la frontera, los propios paisanos norteamericanos les dispararían a los trenes locales para reafirmar el peligro y garantizar la estadía de las tropas yanquis. Ellos mismos boletinaban una probable imagen de una incursión de mexicanos como "atrocidad en la frontera".

Pagaban también entre $50 y $70 dólares, más las municiones, para que mexicanos naturalizados americanos escenificaran una redada, tratando de tomar alguna estación del tren en la obscuridad de la luna y dispararan desde lo lejos del monte en huida; disparándole también a las luces de la casa de un rancho sin causar mayor daño, dejando las huellas de sus caballos.

Los pueblos fronterizos

Alrededor de 20,000 hombres de Nueva York fueron apostados cerca de la estación del tren del poblado de Mission, Texas, el verano de 1916. Enel mes de julio habían llegado cien mil hombres para cubrir la frontera desde Brownsville.

Uno de los muchachos irlandeses, de la calle 56 con de la 9ª avenida de la ciudad de Nueva York, no tenía miedo de expresar sus puntos de vista sobre la situación en la frontera. Le decía al teniente coronel Foster que, él no culpaba a los mexicanos en la frontera por ser algo bandidos. Pues habían sido robados y asesinados por mucho tiempo, que cuando aparecía un caudillo con el ofrecimiento de una pistola y suficientes tortillas y frijoles, tomaban la oferta. Sus familias los apoyaban y por otro lado podían vengar las ofensas de sus parientes asesinados.

El mexicano promedio no le tenía miedo a la caballería norteamericana. Un regimiento cubría cien millas de la frontera, donde era raro ver un escuadrón junto. Generalmente era un pequeño equipo de caballería el que patrullaba diez millas frente a la frontera.

Esto no era competencia para los líderes mexicanos que merodeaban en la frontera, pues de un chasquido podían reunir cientos de hombres. Los bandidos locales en Texas pronto se dieron cuenta que no era saludable su profesión, al ver desembarcar cientos de piezas de artillería y los interminables miles de soldados del norte.

Cierta enemistad se creó entre Brownsville y McAllen, cuando este último pueblo logró obtener las tropas de Nueva York. Los políticos texanos se quejaban que los de McAllen habían contribuido $7000 dólares para el bienestar de las tropas obteniendo el "gravy´´.

Decía el oficial Foster que así les decían a las tropas yanquis. Los cantineros de McAllen trataron de nivelar sus gastos por la puerta trasera, tratando de esquivar a los 125 policías militares adjuntos a la división de Nueva York. Una orden antialcohólica, la G.O. 7 y reformada por la G.O. 44, fue drásticamente impuesta especialmente a las tropas de Nueva York. Los infractores eran llevados a la casa de guarda donde se les implantaban hasta 15 días de trabajos forzados.

El teniente coronel Reginald L. Foster explica que el ferrocarril San Luis-Brownsville con el ferrocarril mexicano facilitaba el acarreo de tropas hacia la frontera en caso que se llevara una invasión a México, teniendo todos los planes de batalla.

El cuerpo de ingenieros de Nueva York fue enviado con su pelotón al cruce de Los Ébanos, donde esperaron a ser empujados a través del río Bravo, con sus hermanos de Harlem, de Flatbush, de la Quinta Avenida y del Bronx. Otro lugar de cruce para las tropas de Nueva York se consideraba que fuera enfrente de Reynosa, a seis millas de McAllen. Lo describen como una pequeña villa mexicana de 1,500 almas tímidas que huyeron casi en masa cuando arribaron las tropas yanquis.

La visión yanqui sobre la situación en la frontera, en ese tiempo de los eventos de la revolución mexicana, será ampliada en la próxima nota en este matutino.

Tropas del 7º Regimiento de Infantería de Nueva York, en el Valle del Rio Grande en 1916. Colección fotográfica Robert Runyon, Centro Briscoe, Austin, Texas.