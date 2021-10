Probará Jorge Mendoza Jr. un auto fórmula

Mendoza Jr., se ha ganado esta invitación por parte de la gente de INDYCar Racing ubicados en Indianápolis Motor Speedway, óvalo de fama internacional donde se corren las famosas 500 Millas de Indianápolis.

Jorge Mendoza Jr., no ha tenido oportunidad de manejar más autos de carrera ya que actualmente está enfocado en sus estudios. Ha practicado el kartismo desde los 5 años y de ahí volvió hacerlo en el 2011 en carreras de óvalo de tierra, donde ganó en su tercera carrera asesorado por su padre, del mismo nombre.

Han sido pocas las veces que Mendoza Jr., ha tenido oportunidad de subirse a los karts desde el 2011. En el pasado verano tuvo oportunidad de practicar más y al parecer lo que aprendió de chico sigue estando en su "disco duro".

"Me siento muy contento y esta oportunidad me llega en un buen momento, pues he aprendido más de mecánica y podré comprender o asimilar la información que me den antes de subirme. Estamos consiguiendo patrocinadores para poder realizar esto en mejor forma. Mi padre me ha enseñado que la edad no es factor para preocuparme pues él sigue estando activo. Así lo comentó el hijo del experimentado piloto mexicano.