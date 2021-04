Prisioneros de Guantánamo ahora reciben vacuna COVID-19

WASHINGTON (AP) - Los prisioneros en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo pueden comenzar a recibir la vacuna COVID-19 tan pronto como el lunes, dijo un alto funcionario de defensa a The Associated Press, meses después de que un plan para vacunarlos fuera echado a pique por la indignación de que muchos estadounidenses no lo fueran elegible para recibir las vacunas.

El nuevo horario coincide con la fecha límite del presidente Joe Biden para que los estados hagan que las vacunas estén más disponibles en los EE. UU. A partir del lunes, cualquier persona de 16 años o más califica para inscribirse y hacer una fila virtual para vacunarse.