Priorizan a Tamaulipas en cruzada anticrimen

Ciudad Victoria, Tam.

Al destacar que en su plan de seguridad no habrá acuerdos con el crimen organizado y los capos de la droga, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que dividirá al país en 265 regiones y en cada una habrá coordinaciones con mando único entre Ejército, Marina y Policía Federal.

En el marco de su gira de agradecimiento por Tamaulipas donde se reunió con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario resaltó que en esta estrategia contra la inseguridad la ciudad de Reynosa será el primer municipio tamaulipeco donde se implementarán las acciones anticrimen.

Durante un mensaje a los medios, López Obrador fue cuestionado por la prensa si durante la etapa de transición ¿Ha recibido emisarios del crimen organizado o su equipo de transición ha tenido mensajes de los capos de la droga para hacer acuerdos?

El presidente electo enfatizó que no, y respondió: ´´Debe de quedar claro que nosotros no vamos a hacer ningún tipo de acuerdo de esa naturaleza´´.

TRES ZONAS

"Vamos a presentar este plan a finales de este mes. Va a darse a conocer al mismo tiempo en que se den a conocer los próximos secretarios de Defensa y Marina", anunció.

La estrategia de seguridad del país, ahondó Andrés López, contempla la creación de tres tipos de zonas de atención.

A las regiones con baja incidencia enviarán 300 elementos que se coordinarán con un mando único. Las zonas con problemas no graves se atenderán con 450 elementos. Las áreas más problemáticas en homicidios, secuestros y delitos de impacto contarán con 600 integrantes de la coordinación.

Las coordinaciones regionales se integrarán con elementos de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México junto con la Policía Federal.

La integración de las corporaciones estatales al plan nacional se dará tras la firma de acuerdos entre los niveles de gobierno.

Las condicionantes para el convenio serán establecer el tipo de mando a nivel estatal, implementar una ´limpia´, contar con un proceso de profesionalización, dotar de buenos salarios, seguridad social, seguros de vida y protección a la familia de los policías.

"Les aclaro que el 70 por ciento de toda la estrategia para garantizar la paz descansa en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, es decir, 70 por ciento será preventivo: crecimiento económico, empleo, atención a los jóvenes, educación, bienestar", enfatizó López Obrador.

Se reúne AMLO con la cúpula

De última hora, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cambió su itinerario de vuelo para reunirse con la cúpula tamaulipeca del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El tabasqueño se quedó en Tampico para platicar con José Ramón Gómez Leal, futuro coordinador del gobierno federal en Tamaulipas, Renato Molina, Rodolfo González y otros personajes claves del gobierno entrante y el partido.

De acuerdo al programa, López Obrador volaría en el avión matrícula 4O 2157 del aeropuerto de Tampico a la Ciudad de México. La modificación fue para volar directamente a Monterrey, donde mañana tiene agenda de la gira de agradecimiento.

REGULARÁN USO DE LA FUERZA

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador reiteró que, dada la situación precaria y desorganizada de la Policía Federal, el Ejército debe colaborar en las funciones de seguridad pública, pero subrayó que su participación observará dos requisitos: la regulación del uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

´´Tiene que haber un código para regular el uso de la fuerza; no puede haber masacres, no puede seguir sucediendo eso en nuestro país; no a que se masacre a seres humanos´´, advirtió.

Sostuvo que los elementos castrenses serán sometidos a cursos intensivos de respeto a los derechos humanos.

