Priorizan salud y seguridad en presupuesto para el 2021

Cd. Victoria, Tam.- Ante el recorte a las participaciones federales atestado por la Cámara de Diputados, en el Congreso de Tamaulipas se trabajará en la redistribución del presupuesto 2021 para dar prioridad a rubros como salud y seguridad.

La fracción del Partido Acción Nacional señaló que la misión será reforzar en el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, que contenga recursos para atender los dos temas señalados,

Tampoco se contempla la aplicación de nuevos impuestos, señaló Arturo Soto Alemán, presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, además descartó que vayan a regresar el cobro de la Tenencia, como lo promueve el Gobierno Federal a fin de que las entidades capten mas recursos. ¨No se va a contemplar aplicar nuevos impuestos o aumentar los que ya estén como tampoco, revivir el impuesto de la Tenencia que, es una propuesta que ha hecho el Gobierno de la República para poder obtener recursos frescos, está descartado¨, señaló.

Soto Alemán reconoce que en reuniones previas con la Secretaria de Finanzas del Gobierno Estatal hay una coincidencia en no lesionar la economía de los tamaulipecos y no se prevén nuevos impuestos.

Advirtió que el Gobierno Central, está impulsando en los Estados como Tamaulipas, el regreso del impuesto de la tenencia en las entidades.

"Algo grave es que, el gobierno de Morena impulsa a los Gobiernos de los Estados, para poder retomar el impuesto de la tenencia y siempre señalan, ahí hay recursos, no los agarran porque no quieren, y la verdad que no está a discusión en Tamaulipas, no va a regresar la tenencia, es un compromiso del Gobernador del Estado".

En Tamaulipas se deberán aplicar otros mecanismos legales para aquellos que evaden impuestos para poder obtener recursos, pero no se prevé aplicar nuevos impuestos o aumentarlos en el proyecto que vaya a presentar el Gobierno de Tamaulipas, el cual debe ser entregado en los próximos días.