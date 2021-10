Prioriza Américo la labor magisterial en Tamaulipas

Villarreal Anaya hizo el compromiso con los mentores para iniciar gestiones desde el senado para que la seguridad social a través del ISSSTE sea eficiente, pues dijo que ya ha tenido acercamientos con sus directivos para mejor sus condiciones.

Américo reconoció la labor de las maestras y los maestros tamaulipecos en este tiempo de pandemia en donde dieron la cara, con la vocación de servicio, la disposición y la capacidad de adaptación y sobre todo, con la dedicación para sus alumnos.

Los exhortó a seguir trabajando de la misma manera, con la misma vocación y amor a su trabajo y por Tamaulipas para seguir consolidando la cuarta transformación, la cual dijo, tiene que continuar y permanecer en el estado, por lo que refrendó el compromiso con ellos para seguir velando por sus intereses desde la Cámara Alta.

"Estaremos atentos desde el Senado en donde siempre estaré agradecido por la confianza que me dieron en el 2018 con su voto para poder estar representándolos en la camara, hacer cambios importantes en la modificación de artículos constitucionales que nos permita hacer que esta transformación continúe".

Los maestros presentes que se dijeron identificados con la Cuarta Transformación, demandaron la falta de interés de la administración estatal por el magisterio tamaulipeco, en donde expresaron la ausencia total de programas de becas estatales, "qué clases de dirigentes son que no le apuestan a la educación, si no hay becas; quiere decir que no les importa la educación".

Los maestros del sur de la entidad ante la próxima apertura total de aulas pidieron la intervención del senador para que a través de su tribuna legislativa, busque apoyar a los centros educativos de la entidad.

"Tenemos muchas carencias, las escuelas llevan poco más de un año cerradas y no hay apoyos de ningún tipo. En Tamaulipas el gobierno no nos ha apoyado en nada, solo nos han exigido y es por eso que somos maestros convencidos de que Tamaulipas necesita un cambio, necesita una transformación", expresaron los docentes.