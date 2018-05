Prioridad: la paz y el orden en Tamaulipas

"No podemos estar prometiendo cosas que no van a suceder y tampoco queremos sacar un as debajo de la manga. Hay que ser muy congruentes y serios en las propuestas, no puede llegar un Mesías diciendo que va a venir a regalar apoyos a los ciudadanos y componer este país de la noche a la mañana, eso no sucede".

Así lo expresó Ismael García Cabeza de Vaca, candidato del Partido Acción Nacional al Senado de la República.

"Las propuestas que estamos poniendo en la mesa son medibles, reales, que se pueden llevar a cabo sin problema. Tiene que haber un trabajo en conjunto, poder hacer equipo y este tema lo estamos viendo y demostrado. Estamos haciendo los colores a un lado para hacer equipo con ciudadanos y corrientes políticas que realmente quieran transformar a Tamaulipas".

Destacó que su principal objetivo, es crear las condiciones y primero que nada restablecer la paz y el orden en Tamaulipas.

"La ciudadanía está recuperando la confianza y Tamaulipas, se ha convertido en un foco de inversión en términos nacionales y extranjeros. Hay mucho por hacer, tenemos que trabajar por Tamaulipas, yo voy a regresar a Tamaulipas, porque mi interés está aquí".

Por ello explicó, trabajará de la mano con el Gobierno del Estado y con los alcaldes para llevar proyectos específicos que van a salir de la iniciativa privada, cámaras, asociaciones, padres de familia y amas de casa.

"Estamos en la segunda vuelta en todo el Estado, muy contentos con el resultado y recibimiento de los ciudadanos, estamos viendo una gran participación por parte de ellos y lo que nos carga de energía, son las las ganas de participar en las próximas elecciones pero sobre todo, que estén convencidos que por mucho y sin duda, la mejor opción es Acción Nacional".

EL CAMPO

Ismael García Cabeza de Vaca destacó, que pese a que Tamaulipas es número uno en producción y exportación de sorgo, el gobierno federal no cumple con los recursos que deben llegar a los campesinos.

"Nos tiene abandonados en ese aspecto, uno de los compromisos que hemos hecho precisamente con ellos es poder fiscalizar todos y cada uno de esos apoyos de Sagarpa que hoy en día no sabemos qué es lo que está pasando con ellos, no nos saben explicar porqué después de un año y medio no han podido aterrizar estos recursos".

Otro tema que aqueja al productor explicó, es el relacionado con Procampo, donde el gobierno federal retiró este apoyo con lo que se ha afectado de manera directa a los agricultores.

"Otro de los problemas que afecta a este sector es el de los hidrocarburos, es un tema generalizado y la frontera no es la excepción. Aquí vemos otros factores, un tema de la Reforma Fiscal que vino a afectar directamente a la franja fronteriza, sin duda tuvimos una pérdida de más del 30 por ciento de los pequeños y medianos empresarios donde tuvieron que cerrar las empresas por este tema de la Reforma Fiscal".

Todos estos temas dijo, el candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, los ha puesto sobre la mesa.

"Van a ser compromisos con los tamaulipecos primero, para bajar al 50 por ciento el IVA en la franja fronteriza, por otro lado, poder homologar el precio de los hidrocarburos con nuestro vecino país Estados Unidos, pero sobre todo, con Texas y estos son temas que hemos visto".

MIGRACIÓN

El candidato al senado destacó, que es importante mejorar el trato que se da a los migrantes en Estados Unidos.

"Nosotros estamos exigiendo que nos traten con dignidad en nuestro vecino país y hoy en día debemos hacer lo mismo con los migrantes, sin duda es un problema donde muchos de ellos se quedan en Reynosa".

Se debe buscar cómo reintegrarlos a la sociedad, así como un mecanismo para que tengan apoyos directos mientras son repatriados o se busca alguna forma de integrarlos y puedan ser productivos.

"Este es un tema de recursos, que definitivamente tenemos que buscar que lleguen más al estado de Tamaulipas, desgraciadamente no vemos a ningún legislador que esté exigiendo que lleguen estos recursos al estado de ningún tipo".

Se cuenta dijo, con una gran oportunidad al tener a nueve diputados federales y dos senadores.

"Vamos a trabajar de la mano con el Gobierno del Estado y con los alcaldes que les vaya a tocar que no me cabe la menor duda que van a ser emanados de Acción Nacional y así vamos a pode comprometernos, que ya lo estamos haciendo para traer mayores recursos".

SEGURIDAD

El candidato del PAN destacó, que en materia de seguridad desafortunadamente se cuenta con un gobierno federal ausente.

"No vemos una estrategia clara, estamos viendo un incremento en la violencia en general en toda la República Mexicana y esto indica que esta estrategia no les funcionó, que hay que modificar y es aquí donde nuestro candidato Ricardo Anaya ha dejado muy en claro que la prioridad es la seguridad y que trabajará de la mano con el Gobierno del Estado".

Dijo que actualmente se cuenta con un antes y un después, con la llegada del nuevo Gobierno del Estado.

"Vemos hoy en día un gobierno que le está entrando de frente al tema de la seguridad, está llevando a cabo labores que deben ser de la Federación pero sin duda, alguien tiene que tomar esa responsabilidad".

Es aquí donde están haciendo este compromiso con los tamaulipecos respecto a que van a trabajar de la mano con los diputados, senadores y con el Gobierno del Estado para poder restablecer la paz y el orden en Tamaulipas.

SALARIO

Ismael García Cabeza de Vaca expresó que uno de los compromisos prioritarios es poder incrementar el salario mínimo.

"Todos estamos de acuerdo y convencidos que el salario no le alcanza a nadie. Este es un compromiso de nuestro candidato, el poder una vez que llegue a la presidencia, poder incrementar el salario a cien pesos y en los primeros cuatro años, poderlo duplicar".

En segundo dijo, se tiene contemplado que todos aquellos ciudadanos que ganen menos de diez mil pesos dejen de pagar el ISR y de esta manera puedan tener un mes adicional de ingreso.

"Tenemos que reactivar la economía, vemos como este gobierno emanado de Acción Nacional ha podido logra primero, que las inversiones dejen de fugarse de Tamaulipas, segundo, vemos que los empresarios están regresando y la inversiones nacionales y extranjeras están llegando al estado y esto sin duda tiene mucho que ver con el gran trabajo y labor que este gobierno está llevando a cabo".