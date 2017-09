PRI, obsesionado con fiscal general: Anaya

Ciudad de México

El líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés salió al paso de las críticas en su contra y aseguró que la crisis en la Cámara de Diputados es por la obsesión del PRI en el “pase automático” de Raúl Cervantes, procurador General de la República, a ser titular de la fiscalía general.

“Que nadie se confunda. Lo que está pasando en el Congreso se debe a la obsesión del PRI-Gobierno por imponer un fiscal General a modo para garantizar una impunidad transexenal”, afirmó el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, al insistir en que su partido hará todo lo que esté en sus manos para impedir que se consumen las intenciones priístas.

En un comunicado, Anaya Cortés adelantó que el PAN no va a tolerar la intromisión del PRI-gobierno en los asuntos internos del PAN.

“Si ayer [viernes] no se pudo instalar la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados fue porque diversos partidos, entre ellos el PAN, el PRD y MC, no están dispuestos a que se imponga un fiscal General que no sea independiente y apartidista”, reafirmó Anaya.

El líder blanquiazul advirtió que, contrario a lo que piensa el PRI, quienes rechazan el pase automático de procurador General a fiscal General de la Nación son mayoría, pues además del PAN y otros partidos están también cientos de organizaciones sociales y ciudadanos decididos a luchar para que quien ocupe el cargo sea un perfil apartidista, con capacidad técnica y solvencia moral.

Expulsión. En tanto, el PAN capitalino solicitó la expulsión de los senadores Ernesto Cordero y Roberto Gil Zuarth, al argumentar que no siguieron los lineamientos del partido. Se prevé que entreguen la solicitud a la Comisión Nacional de Orden del partido.

Además los blanquiazules analizan la misma sanción para Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle.

Por otra parte, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares (PAN), informó que la mañana del sábado se reunió con el dirigente nacional de Acción Nacional, Ricardo Anaya, y le pidió que el partido entre a un proceso de reflexión y calma para analizar hasta dónde un debate así beneficia al país y a Acción Nacional.