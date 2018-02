Princesa Mako de Japón pospone su boda por falta de tiempo

Mako y su prometido Kei Komuro, un ex compañero de universidad, tenían previsto casarse el 4 de noviembre en Tokio.

La fecha del enlace fue anunciada el pasado noviembre. Meses antes, la pareja había hecho público su compromiso entre un gran revuelo mediático en Japón.



Un portavoz de Casa Imperial negó que existiera ningún vínculo entre la decisión de posponer la ceremonia y los recientes reportes sobre una disputa financiera entre la madre de Komuro y su ex pareja.



"Queremos dedicar suficiente tiempo a pensar sobre el matrimonio y a prepararlo", según Mako, de 26 años.



También destacó que el retraso de la boda hasta 2020 permitirá que ésta tenga lugar después de importantes ceremonias de la Familia Imperial, en alusión a la abdicación del Emperador Akihito, prevista para finales de abril de 2019.



Antes del enlace, Mako y Komuro tenían previsto formalizar su compromiso el 4 de marzo a través del rito tradicional del "Nosai no Gi", una ceremonia similar a la pedida de mano en la que se hace una promesa de matrimonio ante los padres de la novia.



La Princesa Mako es la hija mayor del Príncipe Akishino, segundo hijo del Emperador y segundo en la línea sucesoria al trono del Crisantemo tras el Príncipe heredero Naruhito.



Este matrimonio ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar las normas que se siguen desde 1947. Las mujeres que nacen en el seno de casa imperial nipona pierden su estatus de realeza al casarse con un varón que no es de sangre real, algo que ha reducido sustancialmente el número de sus integrantes.



La boda de Mako mermará todavía más esta institución avejentada y cada vez más escasa, abocada a una amplia brecha generacional.



Cuando la Princesa se case, la familia imperial pasará a contar con 18 miembros, sólo cinco hombres, los únicos que pueden acceder al trono.