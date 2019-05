Princesa de Noruega a secundaria pública

Ciudad de México.

Parece que los príncipes herederos Haakon y Mette Marit de Noruega cambiaron de opinión respecto a la educación de su hija, la princesa Ingrid Alexandra, quien cambiará el siguiente ciclo escolar de instituto, pasando de una escuela privada a la escuela pública Uranienborg en Oslo. Parece que esta actitud se debe a que en 2014, la casa real noruega recibió una fuerte crítica cuando los príncipes de Noruega llevaron a su hija a una costosa escuela.

De acuerdo con el diario noruego "New in English", el anuncio llegó desde el palacio, fue breve y no ofreció ninguna razón o motivo de dicho cambio. La princesa Ingrid comenzó sus estudios en la escuela local Jansløkka en Asker, cerca de la finca real donde vive la familia del príncipe Haakon en Skaugum.

"Su Alteza Real la Princesa Ingrid Alexandra comenzará el décimo grado en la Escuela Uranienborg en Oslo este otoño".

La princesa Ingrid Alexandra asistió a Jansløkka, una escuela pública, desde 2010 hasta 2014, cuando sus padres la transfirieron de manera polémica a una escuela internacional privada en la que todas la clases se imparte en inglés.

Los críticos y medios de comunicación notaron que la realeza noruega tenía la tradición de asistir a escuelas públicas y afirmaron que la joven realeza crecería sin tener suficiente contacto con los noruegos.