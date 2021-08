Prince Royce cuenta su renacer tras el Covid en "Lao´ a lao´"

Aunque el intérprete sabe que todavía hay que tener muchos cuidados, para él la vacuna significa un poco más de posibilidades de salir pronto de este confinamiento y de volver, algún día, a presentarse en los grandes escenarios.

"Yo me vacuné con Pfizer, ya tengo las dos desde hace dos meses, estoy con la vacuna completa. No puedo decir que soy antivacunas o pro vacunas, yo como adulto no me puse otras vacunas como de la gripe ni nada, pero siento que en este caso tenía ese deber de ponérmela porque yo quiero sentirme bien, salir, y reconozco que hay que seguir manteniéndose con las máscaras, tener cuidado, precaución", dijo.

El representante del género de la bachata dijo a este medio que definitivamente el encierro ha sido un reto.

Actualmente hasta abre botellas de champaña con sus fans pero de manera virtual y ha compuesto música de la misma manera, como "Lao' a lao'", una canción que tiene toda la esencia y muchas de sus propias reflexiones sobre este tiempo que vive la humanidad, y que ya suma más de 3 millones de visitas.

"Durante la pandemia comencé a hacer contenido con los fans, esta canción fue la primera que escribimos durante la pandemia vía zoom. El concepto viene de que cuando todo se cierra, dependíamos de salir a lugares para convivir y luego la pandemia nos forzó a encontrar cosas que te diviertan, que te hagan sentir bien pero dentro de la casa, realizar cosas muy sencillas, simples.

"La canción dice: 'No me hace falta un carro, una casa, mientras esté contigo bailando bachata lado a lado estoy bien, voy a disfrutar', creo que es una canción que conecta mucha energía positiva, playa piscina, sol, estoy feliz de que el público lo escuche", indicó Royce.

El artista tiene 9.23 millones de suscriptores en su canal de YouTube, a quienes normalmente provee de este género musical que, dice, siempre querrá mantener con vida.

"Es natural sentir un poco de presión pero yo como artista, que llevo 12 años en la industria, es cómo le hago para seguir conectando, innovando, para mí es natural, que la bachata llegue al nivel que está ahora, cada año, siempre hay un sonido nuevo que está dentro de la canción, sea americano o latino y creo que ese reto lo tiene cada artista con cada sencillo que lanza", aseguró Royce, cuyo sencillo junta géneros como la bachata, el pop y el urbano.

En cuanto a sus cambios personales, tras haber padecido Covid el año pasado, están muchos pequeños detalles.

"(Sobrevivir al Covid) te da un sentimiento de renacer, hay un antes y un después, me dio en junio del año pasado y pienso diferente, veo las cosas diferente, y no es que no pensara que la familia no era importante, pero hay ciertas cosas que pienso y digo: carros, como sea, quiero hacer esto o el otro.

"Hay otras cosas, por ejemplo, yo iba al gym y no me lavaba las manos, podía comerme un sándwich sin lavarme, ahora me lavo más las manos, ahora estamos muy conscientes. Hay cosas pequeñas que ahora hago diferente", señaló.