Primordial para Checo corregir estrategias

Corregir las estrategias aplicadas durante el Gran Premio de Bélgica será primordial para la escudería Racing Point, tras el rescate de la décima posición del mexicano Sergio Pérez.

Con la bandera amarilla se abrió la posibilidad de que todos los pilotos entraran a pits, sin embargo, el equipo rosa optó por mantener al tricolor en la pista y arriesgándose a perder la poca ventaja y a ser superado por Renault y McLaren.

"Una vez que llegó el safety car decidimos quedarnos fuera, creo que eso nos complicó un poco, pero hay que analizar la estrategia, simplemente no traíamos el ritmo, creo que ha habido coches más rápidos que nosotros.

"(Renault y McLaren) hoy fueron un poco más fuertes que nosotros, la arrancada no fue la mejor, intentamos quedarnos en el exterior, no había paso y se me complicó un poco más el día de hoy la carrera", comentó el jalisciense después de la carrera.

"No hicimos muchos cambios de nuestro lado y los detalles hacen una buena diferencia, y eso es lo importante, mejorarlo para Monza", finalizó.