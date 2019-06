Primeros 6 meses de Gobierno son de cimientos

Las senadoras Nestora Salgado y Lily Téllez, de Morena, consideraron que los primeros seis meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido para poner los cimientos y poder ver resultados del cambio hacia la Cuarta Transformación.

Opinaron que se debe tener paciencia para ver los grandes cambios en el combate a la corrupción y a la inseguridad, así como en la protección de los derechos humanos, pues todavía es muy pronto, sobre todo en un país tan lastimado como México.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República Nestora Salgado indicó que lo primordial es lo que el presidente ha dicho: "siempre respeto a los derechos humanos".

La senadora por Guerrero puntualizó que en realidad a seis meses del actual gobierno es muy poco tiempo; sin embargo, mucha gente quiere ver resultados, por lo que consideró que se debe tener paciencia pues un cambio no se hace en tan corto tiempo.

"Se me hace injusto que pidan cuentas en tan poco tiempo cuando ha sido un país abandonado por décadas. Creo que arreglar lo que han hecho en tantos años no se resuelve en seis meses, no se resuelve en un año", dijo.

En entrevista, añadió que el gobierno de López Obrador ha tenido que enfrentar situaciones en contra que se promueven desde el poder.

"Tenemos todo en contra, tenemos al poder que no se ha perdido y lo siguen ejerciendo para contraatacar, y siempre para decir que estamos mal y lo que ellos creen que no se ha hecho. Sin embargo, estoy convencida de que se seguirá trabajando y para bien de que el cambio se dará, y que somos muchos los que tenemos la convicción y las ganas de ser parte de ese cambio".

Salgado destacó como principales puntos de lucha en estos seis meses el combate al huchicol, desenmascarar a los corruptos, y ha cumplido en su dicho de que "nadie por encima de la ley".

Por su parte la senadora Lily Téllez, integrante de la Comisión de Marina, resaltó que los primeros seis meses de gobierno del presidente López Obrador van muy bien, y el mensaje que ha mandado es que opera con absoluta independencia.

Señaló que está optimista de cómo van las cosas, "me parece que hay resistencias al cambio, y ahora hay más porque es un cambio profundo y de régimen, y no como muchos pensaban que iba a ser un cambio de color, como sucedió con el PRI al PAN y viceversa.

"Apenas se están poniendo los cimientos para poder vivir los resultados, y la creación de la Guardia Nacional es lo más relevante que tenemos porque el principal problema de México está en la inseguridad", concluyó.