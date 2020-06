Primero virus y luego veda

Matamoros, TAM.

Primero el cierre de los negocios y la ausencia de compradores por la cuarentena del Covid-19, y ahora es la veda del camarón y el tiburón lo que está afectando aún más a la comunidad pesquera de esta zona norte de Tamaulipas.

El ex presidente de la Confederación de Cooperativas Pesqueras, Enrique Lozano Garza, señaló que sin duda alguna ha sido un año difícil para este sector, mismo que se ha visto afectado por estas dos circunstancias.

Explicó que lo primero que les afectó es la pandemia la cual se mantiene, ya que cerraron los comercios que se dedican a la venta de mariscos, no solo los locales, sino también los foráneos que es a donde suele comercializarse el producto que se captura en esta región.

Manifestó que ahora que se inicia a presentar la reapertura de algunos establecimientos, existen las vedas, como es el caso del tiburón y el camarón, otro de los factores que viene afectar la economía de esta comunidad pesquera.

Resaltó que por si fuera poco, no hay apoyos por parte del gobierno federal para este sector, solo fue autorizado uno de ellos que es BienPesca, pero no todos tuvieron la oportunidad de ingresar.

Indicó que sin duda alguna se está teniendo un mal año para este sector, mismo que se está viendo afectado por la pandemia y ahora las vedas de los diferentes productos del mar.

RASURADOS

Sin llegarles el BienPesca

"Suspendieron todos los programas que anteriormente se tenía para los pescadores, solo dejaron el BienPesca, mismo que lo adelantaron ante la contingencia y ya se está pagando", dijo Lozano Garza.

"Pero no todos los pescadores tuvieron acceso, ya que quienes tienen años en este oficio no fueron tomados en cuenta; desconocemos la manera en que se llevó a cabo el censo para dicho beneficio, hay personas que no son pescadores y sin embargo están recibiendo ese recurso que era para este sector", agregó.