Primero Lima luego Tokio

Qué tiene en común la mayoría de los deportistas de alto rendimiento que aspiran con participar en un proceso olímpico. La mayoría fueron inquietos de pequeños, y el deporte les dio la oportunidad de aprender, madurar y forjar su carácter.

La regiomontana Elsa García Rodríguez, que en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 comandará al equipo mexicano de gimnasia artística femenil, comenzó su carrera a los tres años de edad sin imaginarse que llegaría un día a participar en la máxima justa deportiva: los Juegos Olímpicos.

"Inicié a los tres años. Creo que todos los deportistas de alto nivel comenzamos porque somos muy inquietos. Mis papás buscaban una actividad para entretenerme, algo sano en el que además tuviera un aprendizaje. La gimnasia me cayó como anillo al dedo, porque encontré un mundo en el que podía brincar, correr, saltar, aventarme de una barra a otra, caer en un colchón y con la seguridad que había en el gimnasio. Mis papás fueron muy comprensivos en mi decisión, al inicio ellos no querían que compitiera, solamente que fuera a divertirme, pero yo fui la que quería probarme y lo fueron entendiendo", afirma la gimnasta que se encuentra en preparación para Lima 2019 y luego el Mundial de la especialidad.

Desde temprana edad Elsa García demostró que tenía el nivel suficiente para aspirar a algo más que una medalla en Olimpiada Nacional. Su inclusión en la Selección Mexicana se dio a corta edad, y desde entonces ha sido una de las gimnastas mexicanas más constantes en eventos intencionales que van desde Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos, sueño que alcanzó en Londres 2012.

Un desgaste vertebral que requirió cirugía, dejó a Elsa fuera de toda competencia en 2018. Su carrera peligró, pero la esperanza de volver a la competencia de alto rendimiento jamás se apagó.

"No fue un accidente tal cual, fue un desgaste en mi zona lumbar por tanto años de ser gimnasta en el alto redimiendo, la verdad se puso en riesgo mi carrera deportiva pero al tomar la decisión de operarme fue por salud y por tener la esperanza de volver a ser competitiva, estaba muy tocada de esa zona y sino hacía algo al respecto ahí iba a quedar todo. Esto fue el 2 de febrero del 2018 y todo el año pasado me la pasé en recuperación, terapias, fortalecimiento, estiramientos y demás, fue un proceso largo en el que me llegué a desesperar porque veía a todas las demás gimnastas compitiendo y subiendo su nivel, pero tuve fe, seguí las indicaciones de los médicos y mi espalda ahora tiene el mejor escenario posible para regresar a la alta competencia, retomé la competencia en enero y me tuve que venir acoplando", apunta.

Su regreso se dio apenas en el pasado mes de enero, y tras unos meses de arduo trabajo la esperanza floreció y Elsa clasificó a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, lo que representará su cuarta participación en la justa continental en la que cuenta con 3 medallas (dos bronces y una plata).

De cara a Lima 2019 la gimnasta sabe que los Panamericanos son además de una competencia de alto nivel, un paso más al objetivo principal: Tokio 2020. "La verdad no voy hablar de medallas, son unos Juegos Panamericanos y en mi regreso todavía no me siento al cien, puedo subir más el grado de dificultad pero todo es un proceso que debe terminar con la clasificación a Juegos Olímpicos en el Mundial de este año para luego tener una buena preparación para Tokio 2020", afirma.

Risueña, entregada al deporte que ama, enamorada de su tierra Nuevo León y su patria, Elsa García mira más allá de Lima 2019. En octubre estará en Alemania para el Mundial de la especialidad, y ahí podría sellar el objetivo final: clasificar a sus segundos Juegos Olímpicos.

PACIENCIA

Elsa comparte que comprende los cambios que se viven en el deporte mexicano, y explica que es tiempo de transición, por lo que espera que pronto se resuelvan todos los conflictos que afectado a los atletas nacionales.

"Sí hay cambios, el deporte está en una transición, los apoyos sí están pero por cuestiones están atorados y aún no caen en temas económicos. En palabra y trato siempre están atentos, aunque todavía no se ve reflejado en el tema económico o material, la atención ha sido bueno. Falta que se arreglen los problemas internos que hay por las administraciones pasadas y ya que se vea reflejado en el ciclo olímpico porque ya estamos con el tiempo encima", explica. J. Antonio Marín.

PING-PONG

Nuevo León - Mi casa

Londres 2012 - Sueño olímpico

Tokio 2020 - Nueva meta

Lesión - Un aprendizaje

Padres - Mi roca

Hermana - Apoyo

Libro - El Principito

Canción - Don't stop me now/Queen

Hobbie - Cine

Comida favorita - Picadillo y quesadillas

Una frase - "Trabaja de acuerdo al nivel de tus metas".