Primera querella contra una empresa deudora

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno ya presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) la primera querella por presunto fraude fiscal contra una de las 15 empresas nacionales y extranjeras que deben a la hacienda pública 50 mil millones de pesos.

El pasado 21 de abril, la columna Bajo Reserva de El Universal adelantó que la Oficina de Presidencia ya había realizado esta acción contra una de estas empresas deudoras.

"Algunos piensan que es como antes y que no va a pasar nada. Ya di instrucciones de que se presenten querellas y denuncias porque no soy encubridor. No puede ser que, si hay una deuda de 8 y hasta de 10 mil millones de una gran corporación que tiene para pagar, se encubra, me convertiría en cómplice.

"Por lo pronto una se acaba de interponer hace unos días. Esa querella... es que son dos cosas. Es un juicio, esa empresa grande, grande, grande, son como 10 mil millones, pero de esos 10 mil millones hay mil 50 millones que claramente, como dicen los abogados, se pueden tipificar como fraude fiscal. Por eso es la vía penal. Ya está todo, ya se están formando los expedientes y las denuncias".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador informó que de las 15 de estas empresas, todavía deben entre seis y siete alrededor de 35 mil millones de pesos.

- ¿Cuántas de estas empresas siguen debiendo?

-Como seis, siete grandes empresas nacionales y extranjeras.

- ¿Cuánto deben estas seis o siete empresas en su conjunto?

-Pues si dieron 15 y deben 50, deben 35 mil millones, o sea nos da para otro millón de créditos.

El presidente declaró esto al revelar que empresarios le propusieron una prórroga de pago de impuestos de hasta seis meses después que pasara la crisis sanitaria del coronavirus.