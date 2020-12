Nueva York, E.U.

Tomó dos décadas que The Strokes recibieran su primera nominación al Grammy y su vocalista principal, Julian Casablancas, apuesta a que se irán con las manos vacías.

Con "The New Abnormal", la banda competirá el 31 de enero por el premio al mejor álbum de rock con Fontaines D.C. ("A Hero´s Death"), Michael Kiwanuka ("Kiwanuka"), Grace Potter ("Daylight") y Sturgill Simpson ("Sound & Fury").

"Yo apuesto por Grace Potter", dijo Casablancas en una entrevista reciente. Si "The New Abnormal" hubiese sido colocado en la categoría de mejor álbum de música alternativa, tiene otro favorito: "Probablemente hincharía por Tame Impala", dijo. "De cualquier modo perderíamos".

"The New Abnormal" llegó a la casilla No. 8 de la lista de 200 discos de Billboard para todos los géneros, pero con este disco la banda encabezó tanto la lista de álbumes de rock como la de álbumes alternativos por primera vez desde 2011.

Las reseñas han sido en general positivas — no que a Casablancas esto le interese demasiado: "¿Me importa? No sé, probablemente. ¿Las leo? No".

The Strokes ha estado con RCA toda su carrera y el copresidente del sello discográfico, John Fleckenstein, está encantado con el resultado, aunque frustrado de que la banda no pueda tocar en vivo en este momento.

"Estamos muy, muy complacidos de ver la reacción a este álbum", dijo. "Este proyecto ha sido un éxito a muchos niveles para ellos. Nos alivia que sean reconocidos de este modo".

Esta vez recurrieron al productor Rick Rubin, quien ha ayudado a pulir obras de artistas de primera línea como los Beastie Boys, Adele, The Chicks, Red Hot Chili Peppers y LL Cool J.

Casablancas llamó a Rubin "una leyenda" con la que siempre quisieron trabajar: "Es como esta figura de unicornio: alguien que te trae éxito sin mermarte artísticamente".

Fleckenstein dijo que uno de los cambios más sutiles pero significativos que Rubin hizo fue permitir que la voz de Casablancas — a menudo distorsionada en trabajos previos — brillara con claridad.