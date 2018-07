Primera en llegar y última en irse

Era martes 19 de Junio por la tarde cuando Francisca, una mujer de 85 an~os de la colonia Hidalgo abandono´ su domicilio porque el agua de lluvia habi´a inundado todas sus pertenencias, el li´quido que llego´ a su cintura la obligo´ a resguardarse en el albergue instalado en el Polideportivo, fue la primera en llegar y es la u´nica que permanece a ma´s de 2 semanas del diluvio.

"Despue´s de 12 di´as pude ir a mi casa en la calle Cuauhte´moc a ver co´mo habi´a quedado, lo que me encontre´ me hizo sentir tan triste que me puse a llorar, todos mis muebles carcomidos, no tengo mesa, ni cama, el colcho´n fue pe´rdida total, esta´ podrido, el refrigerador y la estufa no funcionan".

Menciono´ que su casa tiene 2 cuartos uno de material y otro de madera en el que entran roedores.

La falta de muebles le impidio´ regresar como lo hicieron ma´s de 150 personas con las que llego´ a compartir el albergue, nin~os, jo´venes y adultos que esta´n en sus casas recuperando su ritmo de vida.