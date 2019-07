Primera imagen de Baron Zemo en ´The Falcon and the Winter Soldier´

Entre las múltiples novedades que Marvel Studios reveló durante la Comic-Con en San Diego, la nueva serie de "The Falcon and the Winter Soldier" se hizo presente. Junto a Anthony Mackie (Sam) y Sebastian Stan (Bucky), Daniel Brühl tuvo una inesperada aparición en video, interpretando nuevamente a Baron Zemo, confirmando así el regreso del antagonista.

En la recta final de su "intromisión", Baron Zemo cubrió su rostro con una máscara púrpura tipo pasamontañas. De tal manera, el villano adoptó un look más fidedigno a los cómics. Aunque inicialmente tal material sólo fue revelado para los asistentes, el actor de "Bastardos sin Gloria utilizó su cuenta de Instagram para divulgar un par de capturas del video.

EN LAS HISTORIETAS

El genio criminal utiliza la máscara debido a cicatrices horripilantes que le provocó la caída dentro de un recipiente con adhesivo fundido. Habrá que esperar para saber si la futura serie de Marvel reserva un destino similar para Zemo o sólo le otorgará un cambio de vestuario sin necesidad de deformar su rostro.

La primera y única aparición que hasta ahora había tenido Daniel Brühl dentro del universo Marvel fue en "Capitain America: Civil war". En la cinta Baron Zemo culpa a los Vengadores por la muerte de su familia y mediante un enmarañado plan, precipita la ruptura de la agrupación al revelar que el "Soldado del Invierno", bajo el control de Hydra, mató a los padres de Tony Stark