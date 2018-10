Primera foto de Hershel en el noveno ciclo

Ciudad de México

La actriz Lauren Cohan ha rendido homenaje al recientemente fallecido Scott Wilson, quien dio vida a Hershel en The Walking Dead, a través de una fotografía en Instagram.

De esta forma, la actriz que da vida a Maggie ha mostrado el aspecto rejuvenecido que tendrá su padre ficticio en su regreso a la novena temporada de la ficción de AMC.

En la imagen se puede ver a los intérpretes abrazados durante el rodaje de la novena temporada.

La curiosidad reside en la ropa que lleva puesta Hershel, quien está enfundado dentro de un atuendo que ya lució en la segunda temporada.

ASÍ DEBUTÓ

Precisamente es en la que hizo debutó su personaje dentro del apocalíptico mundo de The Walking Dead, cuando vivía junto a Maggie en la granja.

Casualidades de la vida, justo unas horas antes de la muerte de Wilson a causa de leucemia, la showrunner de la serie, Angela Kang, anunció en la Comic Con de Nueva York que su personaje sería uno de los elegidos para reaparecer en la novena temporada.

El objetivo de esta vuelta tiene que ver con la inminente muerte de Rick Grimes, encarnado por Andrew Lincoln.

La esperada despedida de Rick está programada para el episodio 905, que lleva por título What Comes After (Lo que viene después).

Asimismo, la novena temporada ya ha comenzado en AMC.