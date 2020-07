Primera ejecución federal después de 17 años en EU

Ciudad de México.- Estados Unidos ha llevado a cabo este martes su primera ejecución federal en 17 años, la de Daniel Lewis Lee, condenado por matar a una familia de Arkansas como parte de una conspiración supremacista.

En 1996, Lee y otros cuatro miembros de una organización supremacista mataron al traficante de armas William Mueller, su mujer y la hija de ambos, de tan solo 8 años. De acuerdo con la Fiscalía, robaron armas y 50.000 dólares en efectivo para coadyuvar a sus planes de establecer una nación blanca.

Lee, que fue condenado a pena de muerte en 1999, finalmente ha sido ejecutado a las 8.07 (hora local) de este martes con una inyección letal en la prisión federal de Terre Haute, en Indiana.

"Yo no lo hice", ha dicho antes de recibir el pinchazo. "He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino. Estáis matando a un hombre inocente", ha sostenido, según informa la cadena estadounidense NBC.

Debía haber sido ejecutado el lunes pero la jueza federal Tanya S. Chutkan, del Distrito de Columbia, la suspendió al acoger una demanda de cuatro condenados a muerte contra los nuevos protocolos de ejecución de la Administración de Donald Trump.