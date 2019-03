Primer superhéroe transexual

Ciudad de México.

El universo de los superhéroes se está volviendo cada vez más incluyente. Ya en esta nota te habíamos hablado de que Marvel podría estar buscando a su primer héroe gay. Ahora es el turno de DC Studios.

Resulta que DC tendrá a su primer superhéroe mudo. Su nombre es Jericho y será interpretado por el actor transexual Chella Man.

EN SERIE

Jericho aparecerá en la segunda temporada de la serie Titans. La decisión de que fuera Chella Man, quien también es mudo, rompe más de una barrera en temas de inclusión en el género de superhéroes.

Chella Man tiene 20 años y vive como hombre trans desde los 17 y para él, como persona trans y persona con discapacidad, interpretar a Jericho es un reto no solo profesional sino personal.

IRREAL

Dio la noticia mediante su cuenta de Instagram, donde publicó un collage de él y el personaje de Jericho así como un mensaje sobre lo que interpretar a este héroe representa.

«¡El secreto salió a la luz! Es irreal poder anunciar que interpretaré a Jericho en la temporada 2 de Titans con el Universo DC."

ES MUDO

"En los comics, el personaje siempre usa lenguaje de señas, ya que un villano cortó sus cuerdas vocales. Sus poderes se activan con la mirada. Si mira a alguien a los ojos puede controlar su cuerpo".

"Como una persona trans y sorda, siempre he reconocido el poder en mis diferencias. MUCHAS gracias a todos los que me han apoyado en este proceso. No puedo esperar a que la vean!».