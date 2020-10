Primer manifiesto internacional contra las falsas terapias: "No son inocuas, causan miles de afectados"

"Papá, me he equivocado", lamentó Mario Rodríguez. "Todos aprendemos de nuestros errores", reconoció Rosa Morillo. En ambos casos, manifestaban en voz alta su equivocación poco antes de fallecer. Morían por culpa de enfermedades graves, pero tras renunciar a su tratamiento médico por probar con homeopatía y otras pseudoterapias. En España hemos conocido más casos similares, poco antes de que el Gobierno se decidiera a lanzar una campaña contra las pseudociencias. Pero el fenómeno de los engaños con falsas terapias es global y como tal se aborda por primera vez con el manifiesto internacional que se publica hoy, impulsado por diez asociaciones y firmado por 2.750 médicos y científicos de 44 países.

El manifiesto denuncia que "no es admisible que las leyes europeas amparen la tergiversación de la realidad científica para que miles de ciudadanos sean engañados, e incluso mueran", en referencia a la normativa que mantiene a la homeopatía como medicamento , aunque no ha probado su utilidad médica más allá del placebo. "Hay que tomar medidas para frenar las pseudoterapias porque no son inocuas y producen miles de afectados", demanda el comunicado, difundido en una docena idiomas. Y reclama: "Europa debe trabajar en la dirección de crear leyes que ayuden a detener este problema".