Primer fracaso de Cristiano Ronaldo con la Juventus

Turín, Italia.

La Juventus abdicó este miércoles como rey de la Copa Italia, un torneo del que fue campeón en las últimas cuatro ediciones consecutivas, al perder 3-0 en el campo del Atalanta en los cuartos de final.



Un doblete del colombiano Duván Zapata y un tanto del belga Timothy Castagne acabaron con un Juventus que no recibía goles en la Copa Italia desde el 5 de abril de 2017, cuando se metió en la final pese a perder 3-2 contra el Nápoles.



Dejó vacío su trono el conjunto turinés y perdió además a su capitán, el defensa Giorgio Chiellini, que abandonó al equipo en la primera mitad a causa de un fastidio en la pantorrilla derecha que requerirá exámenes en las próximas horas.



Se hundió ante otra magistral prestación de Duván Zapata, que lleva veinte goles en esta campaña. El colombiano encadenó su décimo partido consecutivo viendo puerta y está jugando el mejor fútbol de su carrera.



El Atalanta, todavía con el pleno de entusiasmo por la épica remontada lograda el domingo contra el Roma, en el que recuperó un 0-3 y empató 3-3, salió agresivo ante un Juventus con poco ritmo y que cometió muchos errores en fase de salida de balón.



A esa falta de ritmo se agregó la pésima noticia de la lesión de Chiellini, quien tuvo que retirarse en el 27 por molestias en la pantorrilla derecha. Le sustituyó el portugués Joao Cancelo, con Mattia De Sciglio, un lateral derecho, que se posicionó de central.



Sin su capitán, cuya baja se sumó a la de Leonardo Bonucci, también lesionado, el Juventus perdió consistencia y acabó recibiendo dos goles entre el 37' y el 39' que pusieron cuesta arriba su duelo.



Castagne aprovechó un despiste de Cancelo para subir el 1-0 al marcador con un disparo desde el límite del área mientras que Duván marcó por quinta vez en su carrera al Juventus y amplió distancias, confirmando su tremendo estado de forma.



No estaba acostumbrado el Juventus a estar por detrás en el marcador en la Copa Italia. El cuatro veces consecutivas campeón copero no recibía dianas en este torneo desde el cruce con el Nápoles de 2017, hace dos años.



Además, los turineses perdieron a su entrenador Massimiliano Allegri, expulsado por protestar duramente al colegiado en ocasión del 2-0 de Zapata.



Apretó con rabia el Juventus en la reanudación, pero el Atalanta, empujado por su afición, se defendió con gran compromiso y a los turineses se les hizo muy complicado encontrar espacios para disparar.



Así, en el tramo final, otro error defensivo, esta vez de De Sciglio, entregó el balón a Zapata para que coronara la goleada con el 3-0 y su doblete personal.



El delantero de Cali, fichado por el Atalanta el pasado verano procedente del Sampdoria, lleva 17 goles en los últimos diez partidos disputados y está viviendo la mejor temporada de su carrera.



Los últimos minutos fueron una fiesta para el conjunto norteño, que llegó a torear al Juventus ante los "olé" de su hinchada.



En el otro cuarto de final disputado este miércoles, el Roma se hundió con un humillante 1-7 en el campo del Fiorentina, al recibir un triplete de Federico Chiesa, un doblete del argentino Giovanni Simeone y los goles del colombiano Luis Muriel y de Marco Benassi.



Al acabar el partido, el director deportivo del Roma, el español Ramón Rodríguez Verdejo "Monchi", pidió disculpas a la afición romanista y reconoció que "quizás sea la peor noche" de su historia como director deportivo.