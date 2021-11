Primer desaire de Guevara a Alcalá

La funcionaria deportiva no consideró a María José Alcalá, recién nombrada presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM); lo que significó un desaire para Alcalá, pues ignoró que compete al comité ejecutivo del COM la designación del abanderado, así como un acto discriminatorio para el resto de los 329 deportistas que forman la delegación.

Más allá de sus atribuciones, Guevara entregó el lábaro patrio a sus abanderados, contraviniendo la Carta Olímpica que establece los principios fundamentales del olimpismo.

Ese hecho sin precedente ocurrió 10 días después de que su candidata Norma Olivia González perdiera las elecciones a la presidencia del COM en la contienda con la legisladora María José Alcalá. Al cierre de edición, Guevara seguía sin reconocer a la nueva dirigencia del COM, encabezada por Alcalá, primera mujer en ocupar la dirigencia de ese organismo deportivo.

El abanderamiento también destapó la controversia de las añejas confrontaciones que ha caracterizado a los encargados en turno de estas instituciones, desde la creación de la Conade, en 1988. Fuentes al interior del organismo revelan a Proceso que "el desaire de Guevara de realizar su propia ceremonia de abanderamiento sin ponerse de acuerdo con el COM fue un acto impositivo; lo está retando. Hay una clara injerencia gubernamental. Ese es el punto más delicado", sostiene uno de los entrevistados.

El miércoles 24, Alcalá comentó a Proceso que no tenía idea del evento organizado por Guevara en las instalaciones del Cnar. Admitió que, aun cuando el COM no fue invitado ni requerido al abanderamiento, "siempre que nos inviten ahí estaremos".

Y aclaró que no entrará en controversias con la directora de la Conade: "Quiero pensar de manera positiva: me imagino que por cuestiones de covid-19 lo hicieron de esa forma", si bien aclaró que el COM designó a sus abanderados por acuerdo del comité ejecutivo, y son los que van a desfilar con la delegación nacional en los I Juegos Panamericanos Junior: Randal Williams (clavadista) y Andrea Ibarra (tiro con pistola). "No sé si ella indicó quiénes eran los abanderados, a quiénes designaron".

Ceremonia excluyente

El domingo 21 la Conade emitió un comunicado con el título "Ana Gabriela Guevara abandera a delegación mexicana rumbo a los Juegos Panamericanos Junior", en el cual señala que en el evento, efectuado en el Pabellón de Pelota del Cnar, estuvieron los atletas y entrenadores de la delegación que se encuentran concentrados en esas instalaciones.

"Acto seguido, se realizó la entrega del lábaro patrio a la escolta de atletas nacionales compuesta por Andrea Victoria Ibarra (tiro deportivo), Valentina Vázquez Cadena (tiro con arco), Darianne Hernández (boxeo), Sebastián García Flores (tiro con arco), Diego Antonio Sandoval (luchas asociadas) y Ricardo Omar Torres (gimnasia artística)", precisó el organismo.

A la ceremonia sólo acudieron los funcionarios de la Conade: Óscar Juanz Roussell, subdirector de Calidad para el Deporte; Víctor Hugo de Lucio, director de Alto Rendimiento y Cynthia Maribel ­Leyva, directora del Cnar.

Horas después, el COM difundió su propio comunicado, en el cual expuso que, por acuerdo de su comité ejecutivo, Randal Williams y Andrea Ibarra, medallistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, encabezan a la delegación nacional en los Juegos Panamericanos Junior, a realizarse del jueves 25 al 5 de diciembre.

Alcalá fue explícita: "En pleno uso de sus facultades, el comité ejecutivo del COM consideró ambas designaciones como un reconocimiento a su trayectoria internacional, tal como sucedió ya en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, y en pos de la equidad de género, una mujer y un hombre portarán así nuestro lábaro patrio en la apertura de la justa.

Según esa versión, que se acredita a María José, la inversión para el viaje de la delegación mexicana, formada por 186 mujeres y 194 hombres en 39 disciplinas, "correrá por cuenta del COM y también gracias a apoyos otorgados por Panam Sports.

"Es un evento histórico y nuestra delegación se presenta con todo cubierto por parte del COM. Ha sido un gran esfuerzo para solventar traslados, gastos de alimentación, uniformes y demás. Es una inversión muy importante que vamos a costear."

En entrevista, Alcalá habló el miércoles 24 acerca de la importancia de trabajar de manera coordinada con la Conade. "Siempre trabajaremos muy de la mano con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador porque creemos en la política de siempre, de ayuda, de cooperación. Además, uno de los mandatos de la Carta Olímpica establece que somos entes colaboradores de los gobiernos".

No obstante, advierte: "Buscaremos un trato digno, nunca de falta de respeto, y no nos ofendemos que no nos inviten a un acto del gobierno. No nos sentimos rechazados ni maltratados. Es el gobierno, y puede realizar sus eventos que consideren conveniente, pero nosotros siempre los invitaremos a participar".

Dos mujeres de carácter

Luego de reconocer el liderazgo de Guevara en el deporte, Alcalá optó por la prudencia para no admitir la actuación de la directora de la Conade como un desaire al COM. "La verdad es que no lo quiero tomar así; quiero considerarlo como un evento en el que ella decidió actuar como titular de la Conade. Eso a mí no me va a ofender ni a lastimar para tener una buena relación con ella. Aquí hay madurez y responsabilidad, sobre todo muchas ganas de trabajar en equipo, siempre viendo en favor de los atletas y de los entrenadores, siempre por el equipo de México".

Además, confirmó que todavía no recibe el reconocimiento de la directora de la Conade después de ganar las elecciones en el COM el viernes 11. "Al menos, no me lo han informado, pero tarde o temprano haremos un contacto, estoy muy clara en ese sentido...

Las dos somos mujeres muy firmes y muy comprometidas. Somos de carácter. En ese sentido, las dos haremos que esto funcione lo mejor posible.

–Precisamente por eso, el carácter de estas personalidades puede originar las añejas confrontaciones de las titulares del COM y la Conade –se le comenta a Alcalá.

–No, ¿Por qué se van a dar? Las dos somos inteligentes; somos triunfadoras; tenemos un mismo fin común: que le vaya bien a México y a sus deportistas. Ese es el fin más importante que tenemos en común, y es lo que buscaremos. Por eso no creo que se vayan a dar (diferencias)... al principio, puede ser difícil, pero al final lo vamos a lograr. Eso sí se lo garantizo.

Alcalá, quien también preside la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, no ha vuelto a tener contacto con Guevara desde que la invitó a la instalación de esa comisión, el pasado 19 de octubre. "Le agradezco su presencia.