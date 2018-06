El Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), anunció para hoy domingo el primer debate entre candidatos a la Alcaldía de Reynosa, donde compiten cinco aspirantes que pertenecen a partidos políticos, pero solamente participarán cuatro. De acuerdo al máximo órgano electoral del estado, la asociación civil "Renovación Ciudadana" convocó al encuentro programado para el 10 de junio a las 12:00 horas en el salón de un hotel en la Zona Dorada.



Participan:

- Maki Ortiz, de la coalición "Por Tamaulipas al Frente"

- José Ramón Gómez Leal, de "Juntos Haremos Historia"

- Serapio Cantú Barragán, del PRI

- Ignacio López Padilla, del PVEM

Declinó:

- Nadia Elizabeth de la Rosa Ledezma, de Nueva Alianza



MAKI: ´´México padece males que necesita curar, como la pobreza y la inseguridad. Intento ser de esas personas que intentan hacer algo, defender a Tamaulipas y a Reynosa desde tribunas del Congreso´´.





MAKI: ´´La alcaldía de Reynosa la encntré con mucha deuda y mucho rezago. No generamos deuda y a pesar de ellos hicimos el plan de obras y becas más ambicioso de la ciudad. Ese dinero que administraciones anteriores decía que no había, ya apareció´´.





SERAPIO CANTÚ: ´´Soy su próximo presidente municipal. Yo sí vivo y siempre he vivido en Reynosa. Conoczco el trabajo honesto y valores como la equidad y la justicia. He buscado toda mi vida el bienestar de quienes más lo necesitan. Ustedes lo han visto. Reynosa está para llorar, es tristeza que seamos referencia nacional en homicicios y desapariciones´´.





SERAPIO CANTÚ: ´´Me da vergüenza e impotencia ver que nuestros jóvenes no tienen oportunidades y reciben salarios miserables. La gente no quiere vivir en Reynosa pero este primero de julio tienen la oportunidad de cambiar las cosas´´.





IGNACIO LÓPEZ: ´´Vivo y trabajo en Reynosa, no vivo de la política, vivo de mi empresa familiar. Provengo de la cultura del esfuerzo, soy un ciudadano como tú, no soy improvisado´´.





IGNACIO LÓPEZ: ´´Nuestras propuestas es dar empleo a la ciudadanía, haciendo el empleo en tu coloni y pagado por el municipio. Crearemos centros culturales en tu colonia, la policía preventiva en tu colonia, que tú la conozcas´´.





IGNACIO LÓPEZ: ´´Reactivaremos los centro de salud en tu colonia, tendremos crecimiento ordenado en Reynosa. Podemos y somos gente capaz para modernizar Reynosa´´.





JOSÉ RAMÓN: ´´Me dicen ´´JR´´, me dedido a trabajar y vivo de mis ingresos. Son cinco ejees que marcan mi propuesta de gobierno por Reynosa. Veremos por niños y niñas, transparencia, gastos responsables. Se gasta en eventos musicales y se descuidan los problemas de agua y drenaje´´.





´´JR´´: ´´Ponen a personas con gente que no tiene capacidad en COMAPA´´.





TEMA: SERVICIOS PRIMARIOS.





IGNACIO LÓPEZ: ´´Resolveremos los problemas con empresarios de Reynosa. Sabemos todas las necesidades en las diferentes colonias, la gente está cansada, no hay recolección de basura. Haremos más eficaces los materiales para obras, no habrá intermediarios para no elevar los costos´´.





IGNACIO LÓPEZ: ´´Resolveremos los problemas con empresarios de Reynosa. Sabemos todas las necesidades en las diferentes colonias, la gente está cansada, no hay recolección de basura. Haremos más eficaces los materiales para obras, no habrá intermediarios para no elevar los costos´´.





IGNACIO LÓPEZ: ´´Soy una persona honrada y quiero la oportunidad para hacer ese cambio´´.





MAKI... ´´Encontramos una ciudad muy rezagada en servicios, quitamos más de mil aviadores en la nómina, hemos pavimentado más de 140 calles y hemos resarcido la red de drenaje´´.





MAKI: ´´La redes de drenaje están colapsada porque nunca fueron rehabilitadas´´.





´´JR´´: ´´Pondremos un experto en COMAPA. No hay proyectos para el agua potable actualmente. Sí hay suficiente agua en Reynosa, pero no se atendió la problemática de las bombas. Vamos a aterrizar los proyectos´´.





MAKI: ´´Hay siete proyectos en organismos internacionales. El aumento de la recaudación de la Comapa es un hecho´´.



SERAPIO CANTÚ: ´´La ciudad está muy descuidada, vivimos bajo la pestilencia y la contaminación. Mi compromiso es cero aguas negras, y en cuanto a Comapa, discúlpenme, pero está totalmente quebrada´´.





MAKI: (Réplica)... ´´La Comapa está a punto de llegar a números negros´´.





IGNACIO LÓPEZ: ´Ellos ya tuvieron su oportunidad, yo voy a sanear la Comapa y tendremos agua´´.







TEMA: TRANSPORTE PÚBLICO.





IGNACIO LÓPEZ: ´´Se necesita eficientar el transporte, apoyaremos con créditos municipales a abjo costo para que adquieren unidades. Les daremos educación vial a los choferes´´.



MAKI: ´´Tenemos que buscar otras rutas alternas porque todas las rutas van hacia el centro. El desarrollo vial debe facilitar la movilidad con un transporte masivo como un metrobús. Reynosa está lista para dar ese paso´´.

JR: ´´Vamos a trabajar con el IMPLAN con el desarrollo urbano, vamos a cambiar el sentido de las calles y nos va a ayudar a que nuestra movilidad sea más rápida´´.

SERAPIO CANTÚ: ´´Hay un mal desarrollo urbano, hoy se requiere mejorar eficientemente el transporte. En la visita de Meade a Reynosa nos comprometimos conectar con un metrobús a todos los parques industriales de Reynosa´´.





ESTRATEGIA EMPRESARIAL

IGNACIO LÓPEZ: ´´Crearemos parques donde las maquiladoras tendrán los servicios adecuados y que además puedan transportar su producto a su destino final. Tramitaremos con los agentes aduanales que agilicen la exportación. Mano de obra calificada, bien pagada. Bienvenidas las empresas extranjeras´´.

MAKI: ´´Se crearon en Reynosa más de 50 por ciento de los empleados generados en el estado. Debemos tener excelente relación con la industria maquiladora para generar turismo médico, religioso... para generar más riqueza a nuestro municipio´´.

´´JR´´: ´´Vamos a aprovechar la plataforma de Morena, homologar gasolinas, bajar el IVA. Vamos a reunirnos con industriales locales y fortalecer la relación para que crezca nuestra economía y atender el centro de Reynosa y atender a los visitantes´´.

SERAPIO CANTÚ: ´´La situación de la ciudad la padecemos todos. Yo vivo aquí en Reynosa. Yo quiero en la ciudad empresarios que generen empleos y riqueza para las familias´´.





INSEGURIDAD: PREVENCIÓN Y COMBATE.

IGNACIO LÓPEZ: ´´Creamos una policía preventiva, con perfil de confiabilidad. Que no vengan personas que no conocemos. Queremos un Reynosa más seguro, además crearemos un policía de salud y otro del centro de la ciudad, un policía turístico´´.



MAKI: ´´En Reynosa tenemos mando único, son estatales y federales. Tenemos que estar enfocados a la prevención. Seguiremos trabajando con las fuerzas federales. Vamos a fortalecer la Policía de Proximidad´´.

´´JR´´: ´´El proyecto de AMLO es que haya un solo mando que trabaje en coordinación con el estado. Planteamos policías locales enfocados al robo de casas, de vehículos. Tenemos que acudir a páginas de internet para enterarnos sobre inseguridad. Eso ya no es posible´´.

SERAPIO CANTÚ: ´´La gente está fastidiada de tanto robo de coches y asaltos. El mando único se acaba el dinero del municipio. Necesitamos una policía municipal bien pagada y las patrullas que sean necesarias´´.



TEMA: DECLARACIÓN 3 DE 3

SERAPIO: ´´La gente conoce mi trayectoria. En breve haremos el documento 3 de 3´´.

MAKI: ´´Yo ha presentado mi 3 de 3 durante tres años y lo haré antes de la fecha acordada y cumplir como ciudadanos´´.

IGNACIO LÓPEZ: ´´Los valores que tengo, estoy comprometido contigo, vamos a hacer el cambio y me comprometo con la declaración 3 de 3. Dame tu confianza´´.

´´JR´´: ´´En la pasada elección la presenté y la califiqué. En esta ocasión estamos por calificar. Ya estamos en eso´´.





TEMA: CULTURA Y LAS ARTES

SERAPIO CANTÚ: ´´Tendremos un teatro donde va a haber presentaciones y la cuestión del emprendedor´´.

MAKI: ´´Es uno de los mejores instrumentos para alejar a los jóvenes de la violencia. También con becas a deportistas y personas discapacitadas´´.

IGNACIO LÓPEZ: ´´Haremos centros comunitarios en tu colonia, en esas áreas abandonadas y que cada colonia tenga un maestro que enseñe sobre la cultura y las artes´´.

´´JR´´: ´´Vamos a apoyar la cultura y las artes. En deportes se aplicaron más de 8 millones de pesos en nómina en la actual administración y nosotros vamos a destinar más de 40 millones de pesos´´.





TEMA: MIGRANTES Y DESAPARECIDOS Y DEMÁS PERSONAS VULNERABLES.

SERAPIO CANTÚ: ´´Nuestros adultos mayores requieren de atención urgente. Vamos a incluir cinco mil cirugías pagadas por el municipio´´.

MAKI: ´´Vamos a seguir atendiéndolos para que accedan al trabajo becas para discapacitados, los adultos mayores tienen mayor apoyo"

IGNACIO LÓPEZ: ´´Apoyaremos a todas esas familias a que regresen a su lugar de origen y los que se queden en Reynosa les daremos empleo capacitándolos para que sean gentes de provecho´´.

´´JR´´: ´´Primero, pedir que haya un carril en el puente para migrantes, fortalecer organizaciones civiles para atender esta problemática tan grande´´.



TEMA: IDENTIDAD DE REYNOSA

SERAPIO: ´´Reynosa está en muy malas condiciones siendo una gran ciudad´´.

MAKI: Frontera, progreso y valor.

IGNACIO: Abandonada, próspera y pujante





IMPACTO QUE QUISIERA LOGRAR EN LA CIUDAD O QUE SE SIENTA ORGULLOSO DE QUE YA LO HAYA HECHO:

SERAPIO: ´´En mi administración atendí plazas pública, el puente Broncos, el CRIT y segunda etapa del boulevar Colosio´´.

MAKI: ´´Me siento orgullosa en todas las funciones donde he estado para trear beneficios a Reynosa en salud y otros rubros como obra pública, cárcamos que nadie veía´´.

IGNACIO: ´´Me siento orgulloso de vivir y trabajar en Reynosa. En el sector salud he hecho mucho por la población viendo las necesidades de las familias en las colonias´´.

"JR´´: ´´Nunca he sido funcionario, quisiera apoyar a papás jóvenes y atender a los niños´´.





SI NO FUERA CANDIDATO ¿POR QUIÉN VOTARÍA Y PORQUÉ?

SERAPIO: ´´Votaría por José Ramón´´.

MAKI: ´´Yo votaría por algunos de mis compañeros doctores porque somos personas ordenas y de resultados´´.

IGNACIO: ´´Yo votaría por los tres que trabajemos juntos. Queremos lo mejor para Reynosa´´.

´´JR´´: ´´Yo votaría por el doctor Serapio, por su experiencia´´.





ÚLTIMA SECCIÓN: 45 SEGUNDOS DE CIERRE PARA CADA CANDIDATO

MAKI: ´´Llegué a una ciudad devastada por gobierno anteriores. En año y medio hice el programa más ambicioso en drenaje, bacheo... Creamos el programa más grande becas´´.

IGNACIO: ´´No vamos en coalición, vota por el Verde, dame tu confianza vamos por un cambio real, soy candidato ciudadano. ¿Tú cómo quieres a Reynosa?...´´

SERAPIO: ´´Hoy le hablo a las mujeres, a los jóvenes, a los empresarios. Estoy hasta la madre, nos dejaron una ciudad que no merecemos. Vamos juntos a acabar con la corrupción. Vota por Serapio, su nuevo presidente´´.

JR: ´´Yo dedico toda esta lucha a cada uno de ustedes. A los padres de familia, a los estudiante. Me dedico a trabajar, no soy ratero. Mi sueño es el sueño de todos ustedes´´.