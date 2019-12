PRI no descarta alianza con PAN

No estamos cerrados a construir ninguna alianza política con ningún partido político, pero hoy el PRI está trabajando con fuerza en nuestro programa y cuando lleguen los tiempos de las alianzas lo habremos de discutir Alejandro Cárdenas Moreno, dirigente nacional del PRI

Cd. Victoria, Tam.- El Partido Revolucionario Institucional no se encuentra cerrado al tema de las alianzas electorales con partidos como Acción Nacional o el de la Revolución Democrática ya sea en los procesos 2020-2021 o 2021-2022, esto como una estrategia para cerrarle el paso al crecimiento de Morena y como respuesta a la política del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Nosotros estamos trabajando para que el PRI construya su proyecto político solo, nosotros no estamos alejados de las alianzas electorales, pero tenemos que trabajar en cuál es el fin de esa alianza, construir los objetivos de esa alianza", dijo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.

"No estamos cerrados a construir ninguna alianza política con ningún partido político, pero hoy el PRI está trabajando con fuerza en nuestro programa y cuando lleguen los tiempos de las alianzas lo habremos de discutir, eso sí, jamás el PRI hará una alianza con ningún partido político, que no haya una propuesta clara de beneficio para las familias mexicanas y segundo, donde el partido no vaya representado", el gobernador con licencia definitiva del Estado de Campeche aseguró que, en pasadas coaliciones, el partido tricolor siempre fue el que más ha sacrificado por lo que habrá que buscar acuerdos que sean benéficos para todos los partidos participantes.

Por otro lado, el dirigente nacional del PRI consideró que con la finalidad de fortalecer al Revolucionario Institucional se permitirá el regreso de los exmilitantes a las filas del partido tricolor a quienes en los últimos años decidieron emigrar hacia otras opciones políticas.

"Todos los partidos tenemos nuestra agenda política, el PRI tiene la propia, hoy asumimos la nueva dirigencia estatal del PRI con Edgar y con Mayra, el PRI abre las puertas a todos los priístas incluso a los priístas que se fueron y que quieran regresar vamos a darles cabida en el partido, pero vamos a reconocer también el compromiso y la lealtad de los priístas que estuvieron firmes siempre en los momentos más difíciles".