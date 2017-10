Previenen muertes por el monóxido de carbono

McAllen, Tx- La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de los Estados Unidos, CPSC, se encuentra difundiendo precauciones vitales que se deben de tomar en cuenta para no morir por envenenamiento con monóxido de carbono, CO, al utilizar generadores portátiles o plantas eléctricas.

Las muertes por envenenamiento con monóxido de carbono, expedido por generadores portátiles o plantas eléctricas, que se usan en el interior de viviendas o en garajes, son tragedias comunes que se pueden evitar fácilmente, de acuerdo a lo destacado por la CPSC.

Con el invierno el uso de aparatos que generan monóxido de carbono es más común y la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor está aconsejando a los consumidores que tomen precauciones críticas para evitar la pérdida de vidas por envenenamiento, en particular al usar un generador eléctrico:

Nunca use un generador eléctrico dentro de su casa. Un generador portátil puede emitir la misma cantidad del mortal gas monóxido de carbono que cientos de autos medianos. De la misma manera que usted no dejaría un auto con el motor encendido en un garaje cerrado, no eche a andar un generador dentro de un garaje, una vivienda, un cobertizo o cerca de rejillas de ventilación o ventanas abiertas.

Los generadores eléctricos necesitan aire y distancia, colóquelos únicamente en exteriores, a por lo menos a 20 pies de distancia de su vivienda.

El monóxido de carbono se conoce como el "asesino invisible". Este gas mortal no tiene ni color ni olor; y puede incapacitar rápidamente y matarlo, a usted y a su familia, en cuestión de minutos. Una alarma de CO en buen funcionamiento puede detectar altos niveles del gas en su vivienda. Si la alarma se dispara, no la ignore. ¡Salga de la casa! Y después llame al 911.