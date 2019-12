Previenen tabaquismo estudiantes de la UAT

Cd. Victoria, Tam.- Con la finalidad de concientizar a la juventud sobre el problema del tabaquismo, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) desarrolló la charla "Lo que hay que saber sobre el tabaco", en la que se describieron una serie de situaciones que conlleva la adicción.

La representante del Centro de Integración Juvenil A. C., Ana Laura Rodríguez Castillo, llevó a cabo la exposición donde explicó a los jóvenes de la peligrosidad del tabaco, pese a que en la sociedad actual, se consuma como un producto cotidiano.

Dijo que el riesgo del tabaco, es la adicción a la nicotina lo que hace que no exista un consumo responsable, como en el caso de otras sustancias como el alcohol.

También afirmó que en México, la juventud se ve inmersa en este tipo de problemas, la mayoría de las veces, debido a la aceptación social.

"Las adicciones son una enfermedad de tipo mental, es un padecimiento orgánico del cerebro que condiciona y compromete, todo lo que tiene que ver con las emociones y con el comportamiento de una persona", indicó.

"No es una maña, no es un vicio, no es una moda, no es un requisito para pertenecer a un grupo social, no es una alternativa para alivianarme porque ando tenso, porque ando estresado. Son una dependencia", añadió.

"Particularmente en relación al tabaco, el resto de las sustancias psicoactivas tienen grados, hay personas que consumen eventualmente alguna bebida alcohólica. En el caso del tabaco no, quien se fume un tabaco a la semana, ya estamos hablando de una dependencia. Es dependencia desde un cigarrillo", apuntó.

En el evento dirigido a estudiantes de las carreras de Trabajo Social y Psicología, estuvieron presentes, la secretaria académica de la UATSCDH, Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez; y la secretaria técnica, Norma Alicia Nieto Reyes.