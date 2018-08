Previenen a no caer en engaño laboral

Cuidamos esas eventualidades que tienen los trabajadores adentro o afuera de la empresa pero en horario laboral . María Estela Chavira, Secretaria del Trabajo

Tampico, Tam.- La secretaria del Trabajo en Tamaulipas, Estela Chavira Martínez remarcó que es importante que los buscadores deconsulten fuentes fiables, como son el Servicio de, en donde consiguen empleos garantizados y no caigan en fraudes o violaciones a sus derechos laborales.

Lo anterior lo dio a conocer luego de que hace unos días se registró un accidente en donde siete trabajadores resultaron lesionados al ser trasladados al centro de trabajo a bordo de una camioneta Pick Up y ésta sufrió una volcadura en el Puerto de Altamira.

"Precisamente por esas situaciones es que invitan a la ciudadanía desempleada a que se acerquen a las unidades regionales, porque además de ofrecerles trabajo velamos por los derechos de los trabajadores y, a través de esta instancia se consigue un empleo seguro y avalado que les da la garantía de un trabajo estable con transporte seguro", citó.

Dijo que es importante que los trabajadores tengan garantías laborales, pues hay muchos casos en que no les dan de alta en el IMSS, pues se trata de trabajos que no tienen ninguna garantía al sufrir un accidente o enfermedad, además de que no generan antigüedad.

"Que sepan que tienen esa garantía, y nosotros supervisamos y evitamos este tipo de situaciones para que no sucedan accidentes como el de hace unos días en que una camioneta con más de diez trabajadores que eran trasladados hacia su trabajo se volteó y todos salieron lesionados".

Explicó que registrándose en la bolsa de trabajo del Servicio Nacional del Empleo hay garantía de un trabajo seguro y "cuidamos esas eventualidades que tienen los trabajadores adentro o afuera de la empresa pero en horario laboral".

Dijo que "la Secretaría del Trabajo está abocada a la prevención y asesoría y seguiremos así, ya en caso de demandas o engaños hay otras instancias que se encargan de este tipo de situaciones que se presentan con engaños".